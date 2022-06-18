وزير التعليم يكشف عن حقيقة رسوب طلاب مدرسة بالكامل: 92% نجحوا

انتقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الشائعات التي خرجت حول رسوب طلاب مدرسة في أولى وثانية ثانوي بالكامل «لم ينجح أحد»، مشيرًا إلى أن السوشيال ميديا قادرة على تشويه الأمور وعرضها، لافتًا إلى أن الوزارة أجرت امتحانات لـ 1.3 مليون طالب متسائلًا: «إشمعنا المدرسة دي! ولو فيه مشكلة مش هتكون في مدرسة واحدة».

92% نجحوا

وأوضح «شوقي» في تصريحات تلفزيونية أن هذه المدرسة فيها طلاب نظاميين وطلاب بنظام الخدمات، لافتًا إلى أن الطلاب النظاميين نجحوا بنسبة 92%، مشيرًا إلى أن طلاب الخدمات نجحوا بنسبة 22%، منتقدًا أن الخبر الذي تم تداوله لم يشر لذلك، ولكنه تم تداوله بطريقة أخرى من أجل إثارة البلبلة.

وأشار شوقي إلى أن 700 طالب في المدرسة نجحوا منتقدًا ما تردد عن نجاح 15 طالب فقط في أولى وثانية ثانوي بهذه المدرسة، مشددًا: «نشرنا الأوراق بتاعت المدرسة، وأساليب الضغط تنوعت والسوشيال ميديا بتساعد عليها لتحقيق مكاسب، وفكرة إن فيديو انتشر تستدعي توقف لأننا بنصدق الفيديو بدون أي مرجعية».

«اللي عنده تظلم من التصحيح والنتيجة يتعامل قانوني»

وأكد شوقي أن هناك من تظاهروا العام الماضي أمام الوزارة من أجل الثانوية العامة وهم حاصلين على 20%، وكانوا يطالبون بالنجاح رغم رسوبهم، مضيفًا إلى أن طلاب الخدمات عادة تكون نسبة نجاحهم مثل هذه النسبة، منتقدًا ثورة الطلاب في الفيديو: «بيدوروا على حق مش حقهم عن طريق السوشيال ميديا».

ونصح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أي طالب لديه تظلم من التصحيح أو النتجية يتعامل معها بشكل قانوني، وأن من ليس لديه تظلم يلجأ للدور الثاني ولا يبحث عن حيل أخرى لن تلتفت إليها الوزارة.