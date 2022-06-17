شوقي: «التعليم» لم تصدر قرارات بسحب نتائج أي محافظة في مصر

وجَّه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات والإدارات التعليمية ومدارس المرحلة الثانوية بضرورة التدقيق والمراجعة في نتائج امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

التدقيق والمراجعة في نتائج الامتحانات مسؤولية المديريات والإدارات التعليمية

وأضاف «شوقي» في تصريحات له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن التدقيق والمراجعة في نتائج الامتحانات هو مسؤولية مباشرة تقع على المديريات والإدارات التعليمية.

لم تصدر الوزارة أي قرارات بسحب أي نتائج في أي محافظة في مصر

وحسم الدكتور طارق شوقي الأمر بشأن صدور تعليمات بسحب نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من المدارس، قائلاً: «لم تصدر الوزارة أي قرارات بسحب أي نتائج في أي محافظة في مصر وكل ما يقال في هذا كذب وتضليل».

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة أعلنت ونشرت وأرسلت نتائج الجزء الإلكتروني في الامتحانات وهو فقط 35 درجة من 100 إلى المدارس.