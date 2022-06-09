مساعد الخارجية الأسبق: مصر تساعد الصومال في القضاء على الإرهاب

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة المهندس مصطفى مدبولي للصومال تدل على تعميق العلاقات المصرية مع إفريقيا من خلال النواحي التنموية والاقتصادية، وهذا ظهر أيضًا في رسالة رئيس تنزانيا إلى مصر اليوم عن طريق وزير خارجيته.

علاقات تاريخية بين مصر والصومال

وأضاف «حجازي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن العلاقات المصرية التنزانية التاريخية قوية منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وتحاول حاليًا مصر إنشاء أكبر سد إفريقي في تنزانيا، إذ تقدم مصر أداءً ممتازًا في المقاولات في إفريقيا مع التأكيد على تحقيق النماء في إفريقيا، لافتا إلى أن زيارة مدبولي للصومال ستتيح مساحة من الأمن والاستقرار في الإقليم

مصر تساعد الصومال

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تسعى لتحقيق الاستقرار في الصومال، وتستمر حتى الآن لإعادة دولة المؤسسات إلى الصومال، وهذا سيعيد لمصر مكانتها في المنطقة، مبينًا أن الصومال دولة عربية وإفريقية وترتبط مع مصر باللغة والمكان ويجب على مصر مساندتها، وكذلك الدول العربية المختلفة، مشيرًا إلى أن الصومال تتعرض للهجوم من قبل حركة شرسة إرهابية وهي «حركة الشباب»، ومصر ستعمل على المساعدة للانتهاء من الإرهاب في إقليم الساحل جنوب مصر.