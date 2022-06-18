نائبة عن «التنسيقية»: بيان عاجل لمناقشة مسألة العقارات القديمة

قدمت النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين التعازي لأسر ضحايا العقار المنهار بمنطقة الضاهر بالقاهرة، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين، مشيرة إلى هناك تضارب بين أن العقار كان آيلًا للسقوط وبين أن العقار كان بشكل معماري مميز ويحتاج للترميم والتنكيس.

وانتقدت محروس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبوزيد في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، عدم ترميم العقار رغم صدور قرار تنكيس له مشيرة إلى أنه يجب الوقوف عند مسألة عدم تنفيذ قرار التنكيس.

لا يمكن لوم صاحب العقار

وأكدت مارثا محروس انه لا يمكن لوم صاحب العقار على عدم تنفيذ قرار التنكيس أو لوم السكان لاستسلامهم لهذا الأمر مشددة على ضرورة وجود آداة رقابية من الجهات المنوطة في محافظة القاهرة ووزارة التنمية المحلية محذرة من فكرة ترك عقار يتحتاج للترميم للسكان وفق حالتهم الاقتصادية وأن ذلك يمثل خطر كبير.

واعتبرت أن العقار مجرد حادث مشيرة لوجود نماذج مشابهة في كل محافظات الجمهورية وأن هذه الحالات قد يحدث لها مثل هذا العقار مشددة على اننا أمام خطر كبير وتقصير واضح من الجهات الرقابية.

وأشارت مارثا محروس انها قدمت بيان عاجل في مجلس النواب لعمل حصر كامل للعقارات القديمة وآلية ثابتة لانقاذ قاطني هذه العقارات وايجاد حلول واقعة لهولاء السكان بمشاركة المجتمع المدني، لافتة إلى أن قانون الايجار القديم له دور في استستلام بعض الملاك نحو مسألة الترميم بسبب الحالة الاقتصادية التي يمروا بها وبسبب تدني القيمة الايجارية.