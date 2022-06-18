لندن تقرر تسليم مؤسس ويكيلكس لـ واشنطن.. وأحكام ضد 30 شخصا في كوبا

شهدت عدد من الدول، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان أبرزها، قرار «لندن» تسليم مؤسس موقع «ويكليكس» جوليان أسانج، إلى الولايات المتحدة.

قال جون شيبتون، والد جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس، وأخوه جبريال شيبتون، أمس الجمعة، إنهما يعولان على برلمانات دول أوروبية لمنع ترحيل جوليان من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة، وأشارا إلى وعد بتجنيسه أطلقه زعيم اليسار الفرنسي «جان-لوك ميلانشون» في حال اختير، بعد غد الاثنين، رئيسا للوزراء.

وأوضح شيبتون، في مؤتمر صحفي أمام القنصلية البريطانية العامة في مانهاتن، أنه يعتقد أن هناك حظوظا كبيرة لوقف هذا التسليم، مشيرا إلى دعم كبير في دول أوروبية، مؤكدا أن ملف أسانج سيحال إلى «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» في «ستراسبورج».

وأضاف جون شيبتون، أن هناك مناصرين لـ جوليان أسانج، البالغ من العمر 50 عاما، في كل دول أمريكا اللاتينية وفي مقدمها المكسيك ورئيسها أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

كانت حكومة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أعلنت، توقيع مرسوم تسليم جوليان أسانج للولايات المتحدة، حيث يواجه حكما بالحبس يمكن أن يصل إلى 175 سنة إذا أدين بتسريب وثائق سرية.

جبريال شيبتون: رغبة القضاء الأمريكي بمحاكمة جوليان مبنية على تفسير فضفاض

واعتبر جبريال شيبتون، أن رغبة القضاء الأمريكي بمحاكمة «جوليان» على الأراضي الأمريكية مبنية على تفسير فضفاض لقانون مكافحة التجسس من أجل إحداث تغييرات في التعديل الأول لدستور البلاد والحد من حرية الصحافة.

بدورها، استنكرت وزارة الخارجية الروسية، قرار لندن تسليم أسانج إلى واشنطن، وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا على هامش منتدى «بطرسبورج الاقتصادي الدولي»، أن هذا تعسف، وكل كلمات حرية التعبير والموقف المبدئي من حقوق الإنسان كلها كذب وخدعة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

صدور أحكام ضد 30 شخصا في كوبا

وفي كوبا، أعلن المدعي العام، صدور أحكام على نحو 30 شخصا متهمين بالمشاركة في احتجاجات يوليو 2021؛ ليرتفع عدد الذين صدرت بحقهم عقوبات نهائية إلى 414 شخصا تصل عقوبة بعضهم إلى السجن 25 عاما.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية، فرضت في وقت سابق، عقوبات على 5 مسؤولين كوبيين لدورهم في المحاكمات غير العادلة وسجن متظاهرين، فيما قال وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريجيز على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن واشنطن تلجأ مرة جديدة إلى اتخاذ إجراءات قسرية ضد كوبا، معتبرًا الأمر عملا عدوانيا.

فنزويلا: خسائرنا الاقتصادية تقدر بنحو 140 مليار دولار أمريكي جراء عقوبات «واشنطن»

وفي فنزويلا، ساوت ديلسي رودريجيز نائبة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أمس الجمعة عقوبات «واشنطن» الاقتصادية ضد كاراكاس بإجراءات الابتزاز، مشيرة في منتدى «بطرسبرج الاقتصادي الدولي»، إلى أن الولايات المتحدة فرضت 502 إجراء قسري أحادي الجانب، أو عقوبات، ضد بلادها.

وأوضحت رودريجيز، أن هناك انخفاضا بنسبة 87% في إنتاج فنزويلا من النفط نتيجة لـ العقوبات، ما أدى إلى خسائر اقتصادية تقدر بنحو 140 مليار دولار أمريكي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وفي بيرو، مثل رئيس البلاد، بيدرو كاستيلو، أمس الجمعة، أمام ممثلي الادعاء العام، لاستجوابه في إطار تحقيق ضده، حول تلقيه رشاوى مقابل إرساء عقود أشغال عامة، كما يحقق المدعون مع خوان سيلفا، وزير النقل في حكومة الرئيس السابقة، و6 نواب.

وفي المكسيك، قال الرئيس، أندريس مانيول لوبيز أوبرادور، إنّه لم ينفذ وعدا واحدا فقط من وعوده الـ100 ما قطعه على نفسه مع توليه منصب الرئاسة في 1 ديسمبر 2018.

البرازيل: العثور على رفات في الأمازون تعود لصحفي بريطاني

وفي البرازيل، أعلنت الشرطة، أنّ رفات تم العثور عليها مدفونة في الأمازون، تعود لصحفي بريطاني، يدعى «دوم فيليبس»، كان يبلغ من العمر 57 عاما، فقد أثره خلال رحلة بحثية في 5 يونيو الجاري.

وفي وقت سابق، اعترف شخص مشتبه به، بأنه دفن الصحفي وباحث برازيلي يدعى«برونو بيريرا».

وأضافت الشرطة في بيان، أن فيليبس وبيريرا، فقد أثرهما خلال الرحلة في وادي جافاري في الجاري، مشيرة إلى أنّها بصدد استكمال عملية التحقق من الرفات التي تم نبشها، والتي يمكن أن تضم أيضا تلك العائدة لـ«بيريرا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.