داكوتا جونسون عن بطولة «Madame Web»: لدينا مساحة كبيرة للعمل عليها

كشفت الممثلة الأمريكية داكوتا جونسون عن حماسها للمشاركة في بطولة أحدث أعمال عالم «مارفل» السينمائية، بعنوان «Madame Web»، لكنها لم ترغب في الكشف عن تفاصيل الشخصية: «كل شيء عن الشخصية موجود بالفعل على الإنترنت، من الرائع الوجود في عالم مارفل خاصة مع شخصية ليست مشهورة للغاية»، متابعة: «لدينا مساحة كبيرة لجعلها رائعة للغاية، وأنا متحمسة جدًا».

وتابعت داكوتا جونسون في حوارها مع برنامج «ET»: «لقد كان حلمي دائمًا المشاركة في أحد أفلام الحركة الضخمة، أردت دائمًا أن أقدم النسخة النسائية من إنديانا جونز، هناك شيء ما في تلك الأفلام يعجبني وتتساءل هل يمكن لإنسان حقيقي أن يفعل ذلك؟».

داكوتا جونسون: كان حلمي المشاركة في فيلم حركة ضخم

وبخلاف الفيلم المقبل، تحدثت الممثلة الأمريكية عن أحدث أفلامها «Cha Cha Real Smooth» للمخرج كوبر رايف وتقدم من خلال الفيلم دور أم عزباء لابنة مصابة بالتوحد التي تقودها الظروف إلى صداقة مع أحد الأشخاص في حفل.

داكوتا جونسون أم طفلة مصابة بالتوحد في «Cha Cha Real Smooth»

وعن ردود الفعل الإيجابية والنجاح الذي حققها الفيلم حتى الآن، قال المخرج: «النجاح متوقع جزئيًا بسبب السماح لممثلي الفيلم الموهوبين بالارتجال، كان لدينا جميعًا أحاسيس مشتركة من الفكاهة، لقد كان من الممتع حقًا السماح لداكوتا وليزلي وبراد بقول ما يريدون قوله والتخلص من النص»، وتابع: «عادة ما ينزعج الناس مني لأنني أريد أن أفعل ذلك، ولكن بصفتي منتجا في الفيلم، لا يمكن لأحد أن يخبرني أنني لا أستطيع فعل ذلك».

ووافقت «جونسون» على ذلك، متابعة: «كان كوبر متعاونًا للغاية، كان الأمر بمثابة قصة حقيقية متماسكة».

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من الفنانين من بينهم ليزلي مان، براد جاريت، وراؤول كاستيلو، وحصل على تقييمات إيجابية في المهرجانات السينمائية التي عرض فيها من بينها «صندانس»، و«SXSW» و«تريبيكا» قبل أن يبدأ عرضه على منصة «Apple TV+»، اليوم.