«Lightyear» يحقق 5 ملايين دولار في أول أيام طرحه بالسينمات الأمريكية

حقق فيلم الرسوم المتحركة «Lightyear» إيرادات بلغت 5.2 ملايين دولار في أول يوم عرض بالسينمات في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المتوقع أن تتراوح الإيرادات بين 70 و80 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع، حيث يعرض الفيلم في 4200 دار عرض في أمريكا الشمالية، وتنتظره منافسة قوية على المركز الأول في الإيرادات ما بين «Jurassic World Dominion» و«Top Gun: Maverick».

وتصدر فيلم «Jurassic World Dominion» قائمة الإيرادات في أسبوعه الأول بدور العرض السينمائي، محققا 191 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي بينما وصلت إيرادات الفيلم حول العالم لـ438 مليون دولار، وأزاح فيلم «Top Gun: Maverick» للمركز الثاني بعد أسبوعين في الصدارة حيث حقق 78 مليون دولار، ليصل على المستوى المحلي لـ422 مليون دولار، بينما يتجاوز حاجز الـ800 مليون دولار عالميا، ليحقق بذلك الفيلم رقما قياسيا للنجم توم كروز باعتباره العمل الأعلى في مسيرته الفنية، بالإضافة إلى كونه أعلى إيرادات في 2022، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

«Top Gun: Maverick» الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2022 بـ800 مليون دولار

وصلت ميزانية إنتاج «Lightyear» ما يقرب من 200 مليون دولار، لذلك من المتوقع أن يحقق الفيلم صدى وقت عرضه في السينمات، خاصة أنه يعتبر الفيلم الأول من إنتاج «بيكسار» الذي يتم عرضه في السينمات منذ عامين بسبب احتدام جائحة كورونا.

14 دولة في الشرق الأوسط وآسيا تمنع عرض «Lightyear»

وعلى الجانب الآخر، تم منع عرض الفيلم في 14 دولة في الشرق الأوسط وآسيا بالإضافة إلى الصين، بسبب وجود قبلة بين شخصيتين مثليتين ضمن أحداث الفيلم، وبالرغم أن «ديزني» كانت حذفت المشهد في وقت سابق إلا أنها أعادتها مرة أخرى بعد حالة من الجدل أثارها العاملون في الشركة.