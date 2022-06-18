امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الثالث الثانوي.. تبدأ 20 يونيو

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الثالث الثانوي، موضحة أن الامتحانات تعقد ورقياً في المدارس وليس في المنازل، وفي لجان مؤمنة ومراقبة جيداً ومراعية لكل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم اللجان الامتحانية، وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.

امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الثالث الثانوي

أكدت الوزارة في خطاب لـ«المديريات»، أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الثالث الثانوي تبدأ يوم الإثنين المقبل الموافق 20 يونيو الجاري، مشددة على ضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات وتعميم تعليمات على المدارس بمنع دخول أي طالب بأي أجهزة إلكترونية للامتحانات.

وأوضحت أنه لا يتم تسليم الطالب أي كتيب مفاهيم في امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الثالث الثانوي، وتعقد في مواد التربية الدينية والوطنية والاقتصاد والإحصاء وهي مواد نحاج ورسوب.

جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

- يعقد يوم الاثنين الموافق 20 يونيو الجاري امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية للشعبتين العلمية والأدبية لمدة ساعة ونصف، في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

- يعقد يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو امتحان الاقتصاد والإحصاء لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية لمدة ساعة ونصف، في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

مراجعة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في التربية الدينية

حدد محمود مسعود، رئيس قسم اللغة العربية في مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين في محافظة الجيزة، مراجعة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في التربية الدينية وتشمل:

أسباب الاختلاف بين الناس:

- عدم وضوح الموضوع من كل جوانبه: فكل إنسان يرى الأمر من وجهة نظره.

- العكوف على تقليد الآخرين دون دليل: كتقليد الأبناء للآباء وتقليد المحكومين للحاكم.

-التعصب للرأي والحسد للآخر ينقاد الإنسان للهوى وتطلعات نفسه الأمارة بالسوء.

أسس الحوار في الإسلام

1. التزام الصدق: بعدم الكذب والسفسطة ووجوب تحري الحقيقة.

2. التزام الموضوعية: بعدم الخروج عن الموضوع الذي هو محل النزاع.

3. إقامة الحجة بمنطق سليم: فلا نصر على الباطل ونجحد الحق.

4. أن يكون الهدف هو الوصول إلى الحقيقة: وليس حب الانتصار على الخصم.

5. التواضع والتزام أدب الحديث: فلا نسيء إلى الخصم..

6. إعطاء المعارض حقه في التعبير: فلا نصادر رأي الخصم.

7. احترام الرأي الصائب: فيجب أن نحترم رأي العقلاء الذين ينطقون الكلمة الطيبة.

8. تحديد مسألة الحوار: فنبعد عن التعميم في الأحكام ولا نجامل أحداً.

9. أن يقوم الحوار على الحقائق الثابتة: فلا نعتمد على الأخبار المضطربة والشائعات وسوء الظن.