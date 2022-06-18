وزير التعليم يكشف عن آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة: «دي أهدى سنة»

طمأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة بمناسبة قرب مارثون امتحانات الثانوية، مؤكدًا أنه لا يعتبر امتحانات الثانوية معركة مضيفًا: «الدنيا هادية خالص والطلبة مستقريين بقالنا شهر تقريبًا ويمكن دي أهدى سنة في الثانوية العامة وكل الأسئلة ردينا عليها».

وأكد «شوقي» في تصريحات تلفزيونية، أن الوزارة مطمئنة تجاه امتحانات الثانوية العامة قائلًا: «إحنا مطمئنين تمامًا، وأتمنى كل الأهالي والأولاد يكونوا مطمئنين، لأننا عملنا كل ما يمكن عمله عشان الامتحانات تمر بهدوء».

شوقي: «كل لما نعمل حاجة كويسة يغلوشوا عليها»

وكشف شوقي تفاصيل امتحانات الثانوية العامة: «إن شاء الله الامتحانات هتمشي على الجدول، بالظبط ونبهنا على كل من يعمل في اللجنة إن الجو يكون هادي تماما والأمور تمشي بسلاسة»، موضحًا أن الوزارة امتحنت 24 مليون طالب.

وكشف وزير التعليم سر الهجوم المستمر على التعليم، موضحًا: «كل ما مصر تعمل حاجة كويسة هتلاقي ناس تغلوش عليها زي موضوع المدرسة ودي حكاية كل سنة، وبالتالي ياريت كلنا نبقى واعيين لده ولما تلاقي الخبر بعد 3 ثواني على شبكة رصد والجزيرة تعرف إن حد قرر يغلوش»، مضيفًا :«إحنا امتحنا 11.5 مليون طالب إلكترونيا بنسبة نجاح 99.8% وده لا يسعد الكثيرين».