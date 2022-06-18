تفاصيل تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الدقهلية المرحلة الثانية

تستعد مدارس الدقهلية لقبول ملفات التقديم لكي تبدأ بعدها مرحلة تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الدقهلية المرحلة الثانية، والتي يتم خلالها تخفيض دراجات القبول عن الدرجات المحددة، ليتم قبول المزيد من الطلاب في الثانوي العام حسب دراسة الاحصاء التكراري المتجمع الصاعد للطلاب الناجحين في شهادة إتمام مرحلة ‏التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية 2022»، حيث بلغ عدد الناجحين في الشهادة الإعدادية هذا العام ‏‏102 ألف و865 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 86.3%. ‏

تقديم ملفات القبول بالثانوي العام يوم 25 يوليو المقبل

ويبدأ تقديم ملفات القبول بالثانوي العام يوم 25 يوليو القادم، وبعدها يتم إعلان تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الدقهلية المرحلة الثانية، حسب أعداد المتقدمين للمدارس الثانوية ويتم تخفيض تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الدقهلية للعام الدراسي 2022/2023 عن المجموع والذي تم اعتماده للمرحلة الأولى، وهو مجموع 246 درجة ‏للحاصلين على الشهادة الإعدادية خلال العام الدراسي 2022‏‎‏.‏

الأوارق المطلوبة للتقديم للثانوي العام

وحددت الإدارات التعليمية في الدقهلية الأوراق المطلوب للتقديم للصف الأول الثانوي للحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، وهي: ملف تقديم كامل من داخل المدرسة في اطار الوحدة المنتجة بسعر رمزي، واصل شهادة الصف الثالث الإعدادي، و 5 صور منها، أصل شهادة ميلاد كمبيوتر + 5 صور منها، عدد 3 صورمن بطاقة ولي الأمر، وعدد 6 صور شخصية للطالبة مدون عليه اسم الطالب، و ايصال تسديد المصروفات بالبريد.

وأكدت إدارة بلقاس التعليمية، في بيان لها بالأوراق المطلوبة، أن أي اخطأ في شهادة الاعدادية أو الميلاد هي مسئولية ولي الامر يجب تصحيها من الجهة المسئولة عنها، وولى الأمر «الأب» فقط المسئول عن التقديم أو الأم في حالة وفاة الأب بقرار وصاية و 4 صور منه، وفي حالة الانفصال قرار ولاية تعليمية و صور منه أو توكيل خاص من الأب «إلى أي شخص» و4 صور منه.

تنسيق الثانوية الفندقية نظام الـ5 سنوات

وجاء تنسيق القبول بالثانوي الفندقي نظام 5 سنوات في محافظة الدقهلية بمجموع 240 درجة، ‏أما ‏مدارس الثانوي الصناعي نظام 5 سنوات فكان تنسيقها بمجموع 225 درجة، ومدارس الثانوي ‏الصناعي ‏نظام 3 سنوات بمجموع 218 درجه، ومدارس الثانوي الزراعي نظام 3 سنوات بمجموع 144 ‏درجة، ‏والثانوي التجاري نظام 3 سنوات بمجموع 140 درجة‎ .‎