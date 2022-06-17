تفاصيل امتحان التربية الدينية للصف الثالث الثانوي ٢٠٢٢.. غير مسموح بالتابلت

أكثر من 750 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان التربية الدينية للصف الثالث الثانوي ٢٠٢٢ يوم الاثنين الموافق 20 يونيو الجاري، وطالب أولياء الأمور بعقد هذه الامتحانات في المنازل حتى لا تؤثر على وقت أبنائهم وفي النزول للمدارس من ناحية، وحفاظا عليهم من فيروس كورونا من ناحية أخرى، الأمر الذي حسمه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

تفاصيل امتحان التربية الدينية للصف الثالث الثانوي ٢٠٢٢

قال «شوقي»، إن تفاصيل امتحان التربية الدينية للصف الثالث الثانوي ٢٠٢٢ أوضحتها الوزارة في كتاب دوري للمديريات والإدارات التعليمية والمدارس حتى يتم تعريف الطلاب به، مؤكداً أن الامتحانات لا تعقد في المنازل لعدة أسباب رئيسية تتعلق بأهميتها ومستواها العلمي.

وأضاف الدكتور طارق شوقي، أن امتحان التربية الدينية للصف الثالث الثانوي ٢٠٢٢ يعقد في المدارس لأن انعقاده في المنزل لا يحقق المطلوب قياسه في مستوى الطالب من المادة العلمية، لافتا إلى أن العام الماضي عقدته الوزارة في المنازل كاستثناء لجائحة كورونا التي مرت بها البلاد.

الامتحان يعقد ورقيا وغير مسموح بدخول التابلت

ونوه وزير التربية والتعليم، إلى أن امتحان التربية الدينية للصف الثالث الثانوي ٢٠٢٢ يعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا في المدارس ويعقد ورقيا وليس إلكترونيا وغير مسموح لأي طالب بدخول اللجنة الامتحانية بأي كتب خارجية أو مذكرات أو حتى جهاز التابلت.

وأكد أن امتحان التربية الدينية للصف الثالث الثانوي ٢٠٢٢ لا يضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي، إلا أنه مادة نجاح ورسوب، لافتاً إلى أنه لا يتم تسليم الطلاب كتيب مفاهيم في المواد التي لا تشاف للمجموع ومنها التربية الوطنية والاقتصاد والاحصاء.

تعقد امتحانات الثانوية العامة 2022 بنظام البابل شيت في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، وانتهت وزارة التربية والتعليم من كافة الاستعدادات المتعلقة بالامتحانات بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية.