تعرف على أسعار السيارات الجديدة بعد الزيادة الأخيرة.. «اسبريسو» بـ188 ألف جنيه

شهد سوق السيارات الجديدة بمصر ارتفاعًا في الأسعار الفترة الحالية، بسبب أزمة التضخم المالي، التي اجتاحت العالم عقب انتشار فيروس كورونا.

وقال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن» إنَّ سوق السيارات الجديدة شهد ارتفاعًا في الأسعار وصل لأكثر من 50% على مدار السنوات القليلة الماضية.

وأضاف عضو رابطة تجار السيارات، أنَّ سبب ارتفاع الأسعار هو عملية الإغلاق التي حدثت بين الدول خوفًا من انتشار فيروس كورونا، الذي أدى لارتفاع أسعار الشحن والنقل، بالإضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية، وأخيرًا الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكّد عضو رابطة تجار السيارات، أنَّ أزمة الرقائق الإلكترونية أدت إلى تخفيض إنتاج السيارات، بالتالي ارتفاع أسعارها في كل الدول، مستعرضًا أسعار عدد من المركبات التي يقل سعرها عن 200 ألف جنيه وهي:

- سوزوكي إسبريسو 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال/ فول أوبشن.

قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1000 Cc

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات بعد زيادة الأسعار هو: 187,900 جنيه.

سوق السيارات في مصر

- بروتون ساجا 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: أتوماتيك / Standard.

قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1300 CC.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات بعد زيادة الأسعار 188,900 جنيه.

- شانجي M50 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال/ توب لاين.

قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1500 CC.

السعر المتداول الرسمي في سوق السيارات بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة 189,000 جنيه.

- لادا جرانتا 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال/ صالون.

قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1600 CC.

السعر المتداول في سوق السيارات 194,500 جنيه.

-رينو لوجان 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال/ E1.

قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1600 CC.

السعر المتداول في سوق السيارات 195,000 جنيه.

أسعار السيارات الجديدة في السوق

- لادا لارجوس 2020

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال/ فان.

قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1600 CC.

السعر الرسمي المتداول في السوق 200,000 جنيه.