تعرف على أسعار السيارات المستعملة اليوم في السوق المصرية
كتب:
أحمد عبد اللطيف
11:04 ص | الجمعة 17 يونيو 2022
أسعار السيارات المستعملة
شهدت سوق السيارات المستعملة تذبذب في الأسعار مدفوعة بحالة التضخم على الصعيد العالمي، وقال عبد الله علي، عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار السيارات المستعملة شهدت ارتفاعا بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة الى استمرار تبعات جائحة كورونا وأزمة الرقائق الإلكترونية.
وأوضح عضو رابطة تجار السيارات أن هناك سبب آخر لارتفاع أسعار السيارات المستعملة وهو زيادة سعر السيارات الجديدة بسبب أزمة الرقائق الالكترونية بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الشحن، واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات المستعملة في حديثه لـ«الوطن».
سوق السيارات المستعملة في مصر اليوم
شيفروليه أفيو
متوسط سعر في السوق
100,000 جنيه
أقل سعر في السوق
90,000 جنيه
أعلى سعر في السوق
107,000 جنيه
هيونداي I10 2009
متوسط سعر في السوق
100,000 جنيه
أقل سعر في السوق
95,000 جنيه
أعلى سعر في السوق
105,000 جنيه
فيات بونتو 2010
متوسط سعر السيارة في السوق
100,000 جنيه
أقل سعر في السوق
88,000 جنيه
أعلى سعر في السوق
109,000 جنيه
جيلي امجراند 7 2014
متوسط سعر السيارة في السوق
100,000 جنيه
أقل سعر في السوق
86,000 جنيه
أعلى سعر في السوق
111,000 جنيه
هيونداي جيتز 2005
متوسط السعر في السوق
100,000 جنيه
أقل سعر في سوق السيارات
95,000 جنيه
أعلى سعر في سوق السيارات
111,000 جنيه
كيا بيكانتو 2006
متوسط سعر السيارة في السوق
100,000 جنيه
أقل سعر في السوق
90,000 جنيه
أعلى سعر في السوق
109,000 جنيه
نيسان صني 2004
متوسط سعر في السوق
101,000 جنيه
أقل سعر في السوق
100,000 جنيه
أعلى سعر في السوق
105,000 جنيه
بروتون جين 2 2009
متوسط سعر السيارة في السوق
101,000 جنيه
أقل سعر في السوق
95,000 جنيه
أعلى سعر في السوق
105,000 جنيه
أسعار السيارات المستعملة اليوم
دايهاتسو ماتيريا 2007
متوسط سعر السيارة في السوق
102,000 جنيه
أقل سعر في السوق
95,000 جنيه
أعلى سعر في السوق
114,000 جنيه