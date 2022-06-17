تعرف على أسعار السيارات المستعملة اليوم في السوق المصرية

شهدت سوق السيارات المستعملة تذبذب في الأسعار مدفوعة بحالة التضخم على الصعيد العالمي، وقال عبد الله علي، عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار السيارات المستعملة شهدت ارتفاعا بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة الى استمرار تبعات جائحة كورونا وأزمة الرقائق الإلكترونية.

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات أن هناك سبب آخر لارتفاع أسعار السيارات المستعملة وهو زيادة سعر السيارات الجديدة بسبب أزمة الرقائق الالكترونية بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الشحن، واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات المستعملة في حديثه لـ«الوطن».

سوق السيارات المستعملة في مصر اليوم

شيفروليه أفيو

متوسط سعر في السوق

100,000 جنيه

أقل سعر في السوق

90,000 جنيه

أعلى سعر في السوق

107,000 جنيه

هيونداي I10 2009

متوسط سعر في السوق

100,000 جنيه

أقل سعر في السوق

95,000 جنيه

أعلى سعر في السوق

105,000 جنيه

فيات بونتو 2010

متوسط سعر السيارة في السوق

100,000 جنيه

أقل سعر في السوق

88,000 جنيه

أعلى سعر في السوق

109,000 جنيه

جيلي امجراند 7 2014

متوسط سعر السيارة في السوق

100,000 جنيه

أقل سعر في السوق

86,000 جنيه

أعلى سعر في السوق

111,000 جنيه

هيونداي جيتز 2005

متوسط السعر في السوق

100,000 جنيه

أقل سعر في سوق السيارات

95,000 جنيه

أعلى سعر في سوق السيارات

111,000 جنيه

كيا بيكانتو 2006

متوسط سعر السيارة في السوق

100,000 جنيه

أقل سعر في السوق

90,000 جنيه

أعلى سعر في السوق

109,000 جنيه

نيسان صني 2004

متوسط سعر في السوق

101,000 جنيه

أقل سعر في السوق

100,000 جنيه

أعلى سعر في السوق

105,000 جنيه

بروتون جين 2 2009

متوسط سعر السيارة في السوق

101,000 جنيه

أقل سعر في السوق

95,000 جنيه

أعلى سعر في السوق

105,000 جنيه

أسعار السيارات المستعملة اليوم

دايهاتسو ماتيريا 2007

متوسط سعر السيارة في السوق

102,000 جنيه

أقل سعر في السوق

95,000 جنيه

أعلى سعر في السوق

114,000 جنيه