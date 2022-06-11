تعرف على أسعار السيارات المستعملة الأقل من 100 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
10:35 ص | السبت 11 يونيو 2022
أسعار السيارات المستعملة
ارتفعت أسعار السيارات المستعملة خلال الفترة الماضية بنسب تبدأ من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه، سواء من الموديلات الحديثة أو القديمة.
وأرجع عبد الله على عضو رابطة تجار السيارات المستعملة الأسباب في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إلى أن السبب الرئيسي هو اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى أزمة التضخم المالية في الأسعار والتي اجتاحت جميع الدول ورفع سعر الفائدة في البنوك المركزية بدول العالم.
أسعار السيارات المستعملة اليوم
وأشار عضو رابطة تجار السيارات إلى أن قرار تخفيض إنتاج السيارات مع ارتفاع أسعار الشحن والنقل بالإضافة إلى أزمة الرقائق الالكترونية، واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات المستعملة في سوق السيارات اليوم كالتالي:
دايو لانوس 2004
متوسط السعر
76,000 جنيه
أقل سعر
71,000 جنيه
أعلى سعر
82,000 جنيه
بروتون واجا 2005
متوسط السعر
76,000 جنيه
أقل سعر
67,000 جنيه
أعلى سعر
81,000 جنيه
شيفروليه افيو 2005
متوسط السعر
76,000 جنيه
أقل سعر
71,000 جنيه
أعلى سعر
85,000 جنيه
شيفروليه سبارك 2009
متوسط السعر
76,000 جنيه
أقل سعر
71,000 جنيه
أعلى سعر
81,000 جنيه
هوندا سيفك 1993
متوسط السعر
77,000 جنيه
أقل سعر
71,000 جنيه
أعلى سعر
86,000 جنيه
دايو جوليت 1998
متوسط السعر
77,000 جنيه
أقل سعر
76,000 جنيه
أعلى سعر
79,000 جنيه
اوبل فيكترا 1998
متوسط السعر
77,000 جنيه
أقل سعر
68,000 جنيه
أعلى سعر
84,000 جنيه
سوق السيارات المستعملة اليوم
تويوتا كورولا 1998
متوسط السعر
77,000 جنيه
أقل سعر
69,000 جنيه
أعلى سعر
81,000 جنيه
دايهاتسو تيريوس 1999
متوسط السعر
77,000 جنيه
أقل سعر
69,000 جنيه
أعلى سعر
83,000 جنيه
دايو نوبيرا 2 1999
متوسط سعر السيارة
77,000 جنيه
أقل سعر للسيارة
71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة
84,000 جنيه
دايو نوبيرا 2 2000
متوسط سعر السيارة
77,000 جنيه
أقل سعر للسيارة
71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة
86,000 جنيه
دايو لانوس 2 2002
متوسط سعر السيارة
77,000 جنيه
أقل سعر للسيارة
71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة
81,000 جنيه
اوبل كورسا 2004
متوسط سعر السيارة
77,000 جنيه
أقل سعر للسيارة
73,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة
83,000 جنيه
هيونداي H1 2005
متوسط سعر السيارة
77,000 جنيه
أقل سعر للسيارة
71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة
86,000 جنيه