تعرف على أسعار السيارات المستعملة الأقل من 100 ألف جنيه

ارتفعت أسعار السيارات المستعملة خلال الفترة الماضية بنسب تبدأ من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه، سواء من الموديلات الحديثة أو القديمة.

وأرجع عبد الله على عضو رابطة تجار السيارات المستعملة الأسباب في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إلى أن السبب الرئيسي هو اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى أزمة التضخم المالية في الأسعار والتي اجتاحت جميع الدول ورفع سعر الفائدة في البنوك المركزية بدول العالم.

أسعار السيارات المستعملة اليوم

وأشار عضو رابطة تجار السيارات إلى أن قرار تخفيض إنتاج السيارات مع ارتفاع أسعار الشحن والنقل بالإضافة إلى أزمة الرقائق الالكترونية، واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات المستعملة في سوق السيارات اليوم كالتالي:

دايو لانوس 2004

متوسط السعر

76,000 جنيه

أقل سعر

71,000 جنيه

أعلى سعر

82,000 جنيه

بروتون واجا 2005

متوسط السعر

76,000 جنيه

أقل سعر

67,000 جنيه

أعلى سعر

81,000 جنيه

شيفروليه افيو 2005

متوسط السعر

76,000 جنيه

أقل سعر

71,000 جنيه

أعلى سعر

85,000 جنيه

شيفروليه سبارك 2009

متوسط السعر

76,000 جنيه

أقل سعر

71,000 جنيه

أعلى سعر

81,000 جنيه

هوندا سيفك 1993

متوسط السعر

77,000 جنيه

أقل سعر

71,000 جنيه

أعلى سعر

86,000 جنيه

دايو جوليت 1998

متوسط السعر

77,000 جنيه

أقل سعر

76,000 جنيه

أعلى سعر

79,000 جنيه

اوبل فيكترا 1998

متوسط السعر

77,000 جنيه

أقل سعر

68,000 جنيه

أعلى سعر

84,000 جنيه

سوق السيارات المستعملة اليوم

تويوتا كورولا 1998

متوسط السعر

77,000 جنيه

أقل سعر

69,000 جنيه

أعلى سعر

81,000 جنيه

دايهاتسو تيريوس 1999

متوسط السعر

77,000 جنيه

أقل سعر

69,000 جنيه

أعلى سعر

83,000 جنيه

دايو نوبيرا 2 1999

متوسط سعر السيارة

77,000 جنيه

أقل سعر للسيارة

71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة

84,000 جنيه

دايو نوبيرا 2 2000

متوسط سعر السيارة

77,000 جنيه

أقل سعر للسيارة

71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة

86,000 جنيه

دايو لانوس 2 2002

متوسط سعر السيارة

77,000 جنيه

أقل سعر للسيارة

71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة

81,000 جنيه

اوبل كورسا 2004

متوسط سعر السيارة

77,000 جنيه

أقل سعر للسيارة

73,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة

83,000 جنيه

هيونداي H1 2005

متوسط سعر السيارة

77,000 جنيه

أقل سعر للسيارة

71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة

86,000 جنيه