تعرف على أسعار السيارات الجديدة الأقل من 175 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
10:13 ص | السبت 11 يونيو 2022
السايرة سوزوكي ديزاير
شهدت سوق السيارات الجديدة ارتفاعا في الأسعار بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية والتي تجاوزت 30 % من قيمة السيارة قبل عدة أشهر.
وأوضح عبد العاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار السيارات شهدت ارتفاعًا بسبب أزمة التضخم التي شهدها العالم ما أثر على السوق المحلية.
الحرب الروسية الأوكرانية
وأضاف عضو رابطة تجار السيارات أن اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا أدت إلى تضخم في الأسعار أيضا، وارتفاع أسعار الشحن والنقل بين الدول، بالإضافة إلى ازمة الرقائق الإلكترونية التي أعلنت عنها المصانع المختصة في تصنيع السيارات على مستوى العالم.
وقال عضو رابطة تجار السيارات إن ازمة ارتفاع الأسعار بدأت مع انتشار فيروس كورونا وعمليات الإغلاق التي شهدها العالم مما أدى إلى تخفيض الصناعة والعمالة بالمصانع على مستوى الجمهورية، وفى ذلك الوقت أعلنت المصانع عن تخفيض إنتاج السيارات في المصانع الكبرى، وارتفاع أسعار النقل والشحن، وذلك لمواجهة انتشار فيروس جائحة كورونا.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن»، أسعار بعض السيارات أقل من 175 ألف جنيه من السيارات الجديدة.
أسعار السيارات الجديدة في مصر اليوم
سوزوكي التو 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال 800 CC
السعر المتداول في سوق السيارات المصري
159,900 جنيه
شيفروليه لانوس 2020
ناقل الحركة الخاص بالسيارة
مانيوال / جميع الكماليات 1500 CC
السعر المتداول في سوق السيارات
166,400 جنيه
سوق السيارات المصري
بروتون ساجا 2021
ناقل الحركة الخاص بالسيارة
مانيوال / Standard 300 CC
السعر المتداول للسيارة فى سوق السيارات
166,900 جنيه
زوتى Z300 2020
ناقل الحركة الخاص بالسيارة
مانيوال / Luxury 500 CC
السعر المتداول في سوق السيارات
67,990 جنيها
شيفروليه لانوس 2020
ناقل الحركة الخاص بالسيارة
انيوال / هاي لاين 1500 CC
السعر المتداول فى سوق السيارات
171,600 جنيه
سوزوكي سويفت ديزاير 2021
ناقل الحركة الخاص بالسيارة
مانيوال 1200 CC
السعر المتداول في سوق السيارات
171,900 جنيه