تعرف على أسعار السيارات الجديدة الأقل من 175 ألف جنيه

شهدت سوق السيارات الجديدة ارتفاعا في الأسعار بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية والتي تجاوزت 30 % من قيمة السيارة قبل عدة أشهر.

وأوضح عبد العاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار السيارات شهدت ارتفاعًا بسبب أزمة التضخم التي شهدها العالم ما أثر على السوق المحلية.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأضاف عضو رابطة تجار السيارات أن اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا أدت إلى تضخم في الأسعار أيضا، وارتفاع أسعار الشحن والنقل بين الدول، بالإضافة إلى ازمة الرقائق الإلكترونية التي أعلنت عنها المصانع المختصة في تصنيع السيارات على مستوى العالم.

وقال عضو رابطة تجار السيارات إن ازمة ارتفاع الأسعار بدأت مع انتشار فيروس كورونا وعمليات الإغلاق التي شهدها العالم مما أدى إلى تخفيض الصناعة والعمالة بالمصانع على مستوى الجمهورية، وفى ذلك الوقت أعلنت المصانع عن تخفيض إنتاج السيارات في المصانع الكبرى، وارتفاع أسعار النقل والشحن، وذلك لمواجهة انتشار فيروس جائحة كورونا.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن»، أسعار بعض السيارات أقل من 175 ألف جنيه من السيارات الجديدة.

أسعار السيارات الجديدة في مصر اليوم

سوزوكي التو 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال 800 CC

السعر المتداول في سوق السيارات المصري

159,900 جنيه

شيفروليه لانوس 2020

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

مانيوال / جميع الكماليات 1500 CC

السعر المتداول في سوق السيارات

166,400 جنيه

سوق السيارات المصري

بروتون ساجا 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

مانيوال / Standard 300 CC

السعر المتداول للسيارة فى سوق السيارات

166,900 جنيه

زوتى Z300 2020

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

مانيوال / Luxury 500 CC

السعر المتداول في سوق السيارات

67,990 جنيها

شيفروليه لانوس 2020

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

انيوال / هاي لاين 1500 CC

السعر المتداول فى سوق السيارات

171,600 جنيه

سوزوكي سويفت ديزاير 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

مانيوال 1200 CC

السعر المتداول في سوق السيارات

171,900 جنيه