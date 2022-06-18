طقس الإسماعيلية اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وهبوب رياح خفيفة 

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، بالتزامن مع استقرار الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية.

وسجلت الإسماعيلية 35 درجة مئوية، لتسجل ارتفاعا بمقدار درجتين عن الأسبوع الماضي، والذي انخفضت فيه درجات الحرارة ووصلت إلى 32 درجة للعظمى و20 درجة للصغرى.

رياح خفيفة

وشهدت بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة هبوب رياح خفيفة، تنشط في الساعات المسائية بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة كطريق «الإسماعيلية - القاهرة» و«الإسماعيلية - بورسعيد».

الأرصاد: فصل الصيف يبدأ بعد يومين

وقال بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر على أعتاب فصل الصيف الذي سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 21 يونيو الجاري، ويستمر لمدة 3 أشهر.

وتتأثر البلاد خلال معظم أيام فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وأيضًا ارتفاع نسب الرطوبة، والتي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وقال بيان هيئة الأرصاد الجوية، إنه أحيانًا ما يتخلل فصل الصيف امتداد مرتفع العروض الوسطى، الذي يجلب كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة في بعض الأحيان.

وسادت حالة من السيولة المرورية علي كافة الطرق السريعة والصحراوية اليوم السبت دون وقوع أي حوادث وانتشرت الخدمات الأمنية علي كافة الطرق لضبط حركة المرور.