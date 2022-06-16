طقس الإسماعيلية اليوم.. لطيف نهارا بارد ليلا والعظمى تسجل 34 مئوية

استقرت درجات الحرارة في محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، ولليوم الرابع علي التوالي، وذلك بالتزامن مع تحسن الطقس بشكل ملحوظ في معظم محافظات الجمهورية.

وسجلت درجات الحرارة في الإسماعيلية، اليوم الخميس، 34 درجة لليوم الرابع على التوالي، بعد ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع الماضي ووصولها إلى 43 درجة مئوية فيما تنخفض درجات الحرارة ليلا وتصل إلى 20 درجة، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

الأرصاد الجوية: استمرار الأجواء الحارة على القاهرة الكبرى

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن المحافظات، ستشهد استقرارًا في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء مع استمرار الأجواء الحارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، خلال الأيام المقبلة.

وذكر بيان صادر عن هيئة الأصاد الجوية، أنه يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية، وأن الطقس سيظل شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتشهد المحافظات، ثباتا في الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة، حيث سجلت القاهرة 34 درجة وتبقى هذه الدرجات ثابتة خلال هذا الأسبوع مع ارتفاعات طفيفة تصل إلى درجة أو درجتين، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، وتابع البيان: تبقي الأجواء شديدة الحرارة علي جنوب الصعيد نهارا معتدلة ليلا وتنشط الرياح علي جنوب البلاد خلال فترة التنبؤ.

سيولة مرورية في الإسماعيلية

وفي سياق آخر، شهدت طرق الإسماعيلية السريعة والصحراوية، اليوم الخميس، سيولة مرورية بدءً من الساعات الأولى من الصباح مع عدم وجود الشبورة المائية، فيما انتشرت الخدمات المرورية علي طرق الإسماعيلية- القاهرة الصحراوي، الإسماعيلية- بورسعيد الزراعي والإسماعيلية- السويس الصحراوي ومحور 30 يونيو وطريق الإسماعيلية الزقازيق.

وأكدت المصادر الأمنية والطبية، لـ« الوطن»، استقرار الحالة الطبية وعدم وجود أي مصابين أو حوادث مرورية خلال الفترة الحالية، منذ الساعات الأولي من صباح اليوم وحتى الآن.