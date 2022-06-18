نائب وزير الإسكان يترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة مشروعات التعاون الدولي

ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة مشروعات التعاون الدولي، بحضور مسؤولي قطاع المرافق بالوزارة، وقطاع التشييد والعلاقات الخارجية، والاستشاري العام لمشروع تطوير الصرف الصحي للقري الملوثة لمصرف كيتشنر.

ضغط البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف مشروع تطوير الصرف الصحي للقري الملوثة لمصرف كيتشنر، والذي يخدم محافظات كفر الشيخ والدقهلية والغربية، وموقف مشروع تطوير الصرف الصحي للقري الملوثة لبحيرة قارون، والذي يخدم محافظة الفيوم، وكذا موقف المرحلة الثانية لبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والذي يخدم محافظات أسيوط والمنيا وسوهاج وقنا، مشدداً على ضرورة الإسراع بضغط البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات التى تخدم القرى المصرية بما يتماشي مع مبادرة حياة كريمة.

التوسع في إعادة الاستخدام الآمن للصرف

وأشاد نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، بالمجهودات المبذولة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى لتوفير مستوى معيشي يليق بالمواطن المصري، مؤكداً أن التكامل بين قطاعات الدولة والقطاع الخاص يشهد زخما كبيرا، ومشيراً إلى التحول الملحوظ فى سياسة التعامل مع مياه الصرف الصحي، فبدلاً من سياسة التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي، يتم التوسع في إعادة الاستخدام الآمن للصرف الصحي المُعالج، فى الأغراض المحددة، سواء فى رى المسطحات الخضراء، أو الغابات الشجرية، وغيرها.