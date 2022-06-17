أيام قليلة ويبدأ حجز نحو 3677 قطعة أرض، أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق، في إطار طرح الوزارة لعدد من قطع الأراضي، للمواطنين، محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك داخل 10 مدن جديدة، على مستوى محافظات الجمهورية، ضمن مشروعات «إسكان متوسط - محور الأراضي، إسكان متميز، إسكان أكثر تميزاً».

ووفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، يبدأ حجز أراضي «الإسكان» المطروحة داخل 10 مدن جديدة، يوم الأحد المقبل الموافق 19/6/2022.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أماكن قطع أراضي الإسكان بالمدن الجديدة قبل أيام من بداية الحجز، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق.

أماكن قطع أراضي الإسكان بالمدن الجديدة

1- 1760 قطعة من أراضي الإسكان المتوسط «محور الأراضي»، داخل مدن: (أخميم الجديدة، أسيوط الجديدة، بنى سويف الجديدة، المنيا الجديدة، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، الفيوم الجديدة).

2- 1740 قطعة من أراضي الإسكان المتميز، داخل مدن: (المنيا الجديدة، قنا الجديدة، سوهاج الجديدة، أسيوط الجديدة، ناصر الجديدة «غرب أسيوط»، طيبة الجديدة، الفيوم الجديدة، أخميم الجديدة).

3- 177 قطعة من أراضي الإسكان الأكثر تميزاً، داخل مدن: (أسـوان الجديدة، سـوهاج الجديدة، بني سويف الجديدة، أسيوط الجديدة، المنيا الجديدة).

أما عن نظام تخصيص أراضي «الإسكان» المطروحة داخل 10 مدن جديدة، أوضحت وزارة الإسكان والمرافق أنه سيكون بنظام أسبقية الحجز online من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط www.hdb-reservation.com.

حرص وزارة الإسكان على محدودي ومتوسطي الدخل

جدير بالذكر، أن وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تقوم من حين لآخر، بطرح عدد كبير من قطع الأراضي، بمساحات وأسعار مختلفة، داخل المدن الجديدة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتوفير الأراضي، لمجابهة السماسرة، لخدمة المواطنين الراغبين في الحصول على قطعة أرض داخل المدن الجديدة.