نائب وزير الإسكان يناقش المشروعات المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، مسؤولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمناقشة موقف المشروعات الممولة حاليا من البنك، والمشروعات التي يرغب البنك في المشاركة بها.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن المشروعات التي يمولها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تشمل، تطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وخدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، بينما تشمل المشروعات التي يرغب البنك في المشاركة بها مستقبلاً، مشروعات إدارة الحمأة بمحطات معالجة الصرف الصحي.

تكثيف الدعم لمكافحة التغيرات المناخية

وأشار نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، إلى أنه تمت مناقشة سبل التعاون، ورغبة البنك في المشاركة بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27، حيث أبدى البنك رغبته في تكثيف الدعم لمكافحة التغيرات المناخية على مستوى العالم، ولاسيما مصر، وتم تقديم مقترح للتعاون مع الدولة المصرية من خلال تمويل للتكيف مع التغيرات المناخية.

وأضاف، أنه تم التأكيد على ضرورة عقد اجتماعات ثنائية مع البنك، للنظر في تحديث وتطوير سياسته وإجراءاته في مصر، لمواكبة التطور والطفرة والمتغيرات التي حدثت في مصر، ومنها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، حتى يتسنى تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية بأعلى كفاءة ممكنة.

ضرورة وضع آلية طويلة المدى للمشاركة مع البنك

ووجه الدكتور سيد إسماعيل، الدعوة للبنك للمشاركة في الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجمهورية مصر العربية 2050، مؤكداً ضرورة وضع آلية طويلة المدى للمشاركة مع البنك، للنهوض بهذا القطاع من خلال تقديم نوعية جديدة للتدريب، لرفع المهارات، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع.