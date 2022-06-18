متحدث الصحة عن رفع قيود كورونا: لا نتحرك إلا بأبحاث موثقة

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ اللجنة العليا لمكافحة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين تحرص على ألا تتحرك الدولة في هذا الملف إلا وفقا لمعلومات ودراسات وأبحاث موثقة ومدققة.

الحفاظ على الصحة العامة

وأضاف «عبد الغفار» خلال استضافته ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يُعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أنّ كل قرار تتخذه الدولة المصرية في المجال الصحي يكون الهدف منه الحفاظ على الصحة العامة ومبني على أدلة بحثية وعلمية.

وتابع «عبد الغفار»: «زادت معرفتنا بالفيروس وطرق انتقاله عندما أصبح لدينا دراسة متعمقة للوضع الوبائي العالمي والوضع الوبائي في مصر ولما ارتفعت معدلات التطعيم في مصر بشكل حقق نوعا من المقاومة والمناعة المجتمعية، ودراسة المتحورات وأصبح معروفا أن أوميكرون يصبب إصابات للجهاز العلوي التنفسي، وأصبح تأثيره على الرئة أقل ما يمكن، وبالتالي أصبح في إمكاننا التخفف من القيود التي شهدتها البلاد والعالم في الفترة الماضية».

خلق المناعة المجتمعية

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه كلما حققنا نجاحات في معدلات التطعيم وخلق المناعة المجتمعية كلما حصلنا على أريحية أكبر بالعودة إلى الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل انتشار الوباء.