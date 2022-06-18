«الصحة» توجه رسالة عاجلة لأولياء الأمور بشأن تطعيمات الأطفال

وجه الدكتور مصطفى محمدي، مديرالتطعيمات بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا» التابعة لوزارة الصحة والسكان، رسالة عاجلة لأولياء الأمور، حول التطعيم باللقاحات، مؤكدا أنها تسبب ارتفاعا طفيفا في درجة الحرارة، مشيرًا إلى أنّ هذا الارتفاع لا يعد دليلا على كفاءة التطعيم، بينما لا يعتبر عدم ارتفاع درجة الحرارة دليلا على عدم الكفاءة أو ضعف المفعول.

أضاف مديرالتطعيمات بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية، في تقرير رسمي له، أن ارتفاع درجة الحرارة والتورم والإحساس بالصداع أو التعب هو رد فعل طبيعي للجهاز المناعي للجسم نتيجة لدخول اللقاح له.

التطعيمات تحمي أكثر من 3 ملايين طفل حول العالم من الوفاة سنويا

وتابع محمدي، بأن التطعيمات حق من حقوق الطفل الأساسية، حيث أنها تعمل على حماية ما يزيد عن 3 ملايين طفل حول العالم من الوفاة سنويا بأمراض يمكن الوقاية منها، معلنا عن توافر لقاح الالتهاب الكبدي «أ» بجميع مراكز التطعيمات، مناشدا المواطنين بسرعة إعطائه للأطفال والالتزام التام بالإجراءات الوقائية اللازمة، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعى وعدم التكدس نظرا لاستمرار جائحة فيروس كورونا.

الوقاية من الالتهاب الكبدي الوبائي «أ»

واستعرض الدكتور مصطفى محمدي، طرق الوقاية من الالتهاب الكبدي الوبائي «أ»، مؤكداً أن التطعيم هو الوسيلة الأساسية للحماية من الإصابة بالاتهاب الكبدي الوبائي «أ»، وهو آمن وفعال، ويعمل على الحماية من المرض بنسبة 100% للأشخاص الحاصلين عليه.

أشار محمدي، إلى أنّ الطريقة الثانية للوقاية من مرض الالتهاب الكبدي الوبائي «أ» هي الاهتمام بالنظافة الصحية الجيدة، وغسل اليدين، وتوخي الدقة عند اختيار مصادر الطعام والشراب.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان، تطوير الخطوط الساخنة للوزارة 105، وزيادة عدد المقاعد الخاصة بها الى 800 مقعدا لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد على المواطنين بشكل مباشر من خلال المصادر الرسمية لها، مناشدة المواطنين بضرورة الحرص على التواصل معها بشكل دوري للاستفادة من كافة الرعاية الصحية المقدمة لهم.