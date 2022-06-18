تفاصيل مبادرة «اتكلم ماتخافش» لدعم الصحة النفسية للدارسين بالخارج (فيديو)

كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، احتياج الشباب المصريين الدارسين بالخارج للدعم النفسي، في ظل المشكلات والضغوطات النفسية التي يعانون منها داخل الدول المضيفة والناتجة في كثير من الأحيان عن اختلاف الثقافات.

وأشارت وزيرة الهجرة، في بيان لها، إلى أنَّه في ظل الجمهورية الجديدة، واهتمام الدولة المصرية بشبابها في الخارج، تمّ العمل على إطلاق مبادرة جديدة، هدفها تقديم الدعم النفسي للشباب المصريين الدارسين بالخارج، تحت عنوان «اتكلم ماتخفش.. مصر معاك» وذلك بالتعاون مع مؤسسة «شيزلونج» للصحة النفسية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل مبادرة «اتكلم ماتخافش.. مصر معاك»، وفقًا لبيان وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

تفاصيل مبادرة «اتكلم ماتخافش.. مصر معاك»

1- تمّ إطلاق مبادرة «اتكلم ماتخافش.. مصر معاك» رسميًا يوم الخميس الموافق 16 يونيو الجاري.

2- تعد المبادرة بمثابة بروتوكول تعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومؤسسة «شيزلونج» للصحة النفسية.

3- يمكن لجميع الشباب المصريين الدارسين بالخارج، الاشتراك في المبادرة من خلال التسجيل عبر الرابط.

4- يمكن زيارة الصفحة الرسمية للمبادرة عبر موقع فيس بوك من خلال هذا الرابط.

5- لضمان السرية والخصوصية، يمكن التسجيل في مبادرة «اتكلم ماتخافش.. مصر معاك»، باستخدام اسم مستعار.

6- مبادرة «اتكلم ماتخافش.. مصر معاك» عبارة عن منصة إلكترونية بها عدد كبير من المعالجين والأطباء النفسيين يمكن التواصل معهم مجانًا.

7- يمكن للراغب في التسجيل بالمبادرة تحديد الموعد المناسب لحضور جلسات «أون لاين» مع الطبيب المعالج الذي يختاره بما يتناسب مع حالته الصحية.