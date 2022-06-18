الصحة: 36 مليون مواطن حصلوا على جرعتي لقاح كورونا بنسبة 65% من المستهدف

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ ما يقرب 36 مليون مواطن حصلوا على جرعتي لقاحات كورونا، بواقع 65% من الفئة الممستهدفة، حصل منهم 4.5 مليون مواطن على الجرعة التنشيطية.

الجرعة التنشيطية مهمة جدًا بعد 6 أشهر لمن كانت أعمارهم تقل عن 60 سنة

وأضاف عبدالغفار، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أنّ الجرعة التنشيطية مهمة جدا بعد 6 أشهر لمن كانت أعمارهم تقل عن 60 عاما، وأصحاب الأمراض المزمنة لمن تزيد أعمارهم على 60 سنة بعد 3 أشهر من الحصول على الجرعة الثانية أو الجرعة الأولى للقاحات التي لا تحتاج إلا لجرعة واحدة فقط.

الصحة: لا يبدو أننا سنستمر في الجرعات المنشطة

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان: «لا يبدو أننا سنستمر في الجرعات المنشطة، لكن حتى اللحظة فإن الدراسات تشير إلى احتمالية أن يكون اللقاح موسميا مثل الانفلونزا، بحيث نحصل عليه كل سنة، وعموما فإن اللقاح آمن والدولة توفره بالمجان، بخلاف لقاح الانفلونزا»، مؤكدا أن التطعيم ما زال إلزاميا لتحقيق الصحة العامة والصحة الشخصية.