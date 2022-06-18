السيطرة على حريق بصالة تفتيش جمركي في ميناء سفاجا دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بميناء سفاجا البحري من السيطرة على حريق محدود نشب بإحدى صالات التفتيش الجمركي، قبل وصوله لأمتعة الركاب والبضائع، دون حدوث أي إصابات، وجاري المتابعة وتحديد حجم الخسائر المادية ومعرفة ملابسات الحادث.

حريق ميناء سفاجا

وتلقت الحماية المدنية بلاغا يفيد نشوب حريق محدود بإحدى صالات التفتيش الجمركية بميناء سفاجا البحري، وعلى الفور تحركت سيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية، وسيطرت على الحريق دون خسائر.

وأكد مصدر بميناء سفاجا، إخماد الحريق قبل امتداده إلى أمتعة الركاب والبضائع بالساحة، وجار تحديد حجم الخسائر المادية.

تداول 37 ألف طن بضائع بمواني البحر الأحمر

في سياق آخر، شهدت مواني البحر الأحمر نشاطا ملحوظا في الحركة الملاحية، حيث تم تداول 36996 طنا من البضائع العامة المتنوعة، و321 شاحنة، و374 سيارة ملاكي، وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 10 سفن.

وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 35222 طنا من البضائع العامة والمتنوعة، و174 شاحنة، و9 سيارة، كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 1774 طن بضائع عامة ومتنوعة، و147 شاحنة، و365 ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة «بوسيدن إكسبريس» بإجمالي 89 شاحنة، بحمولة 1561 طن بضائع عامة ومتنوعة، و5 سيارت ملاكي، و12 شاحنة فارغة، كما تم مغادرة السفينة «SEA PEARL» بحمولة 31200 طن فوسفات تصدير إلى أستراليا، والسفينة «عمان» بإجمالي 38 شاحنة، بحمولة 461 طن بضائع عامة ومتنوعة، و8 ملاكي، والسفينة «الحرية» بإجمالي 95 شاحنة بحمولة 2757 طن بضائع عامة ومتنوعة.