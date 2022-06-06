إصابة 17 شخصاً في انقلاب ميكروباص على طريق «سفاجا - قنا»

أصيب 17 شخصاً في حادث انقلاب سيارة أجرة لنقل الركاب «ميكروباص»، على طريق «سفاجا - قنا»، في محافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الاثنين، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 17 شخصاً في حادث بالبحر الأحمر

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «سفاجا - قنا»، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف البحر الأحمر، برئاسة الدكتور محمد غريب، مدير مرفق الإسعاف، بعدد 7 سيارات إسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة 17 شخصاً، تم نقلهم إلى مستشفى سفاجا المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ويجري متابعة الإجراءات القانونية.

حالات المصابين في الحادث

ومن جانبه، أشار مصدر طبي بمستشفى سفاجا المركزي إلى أن حالة المصابين ما بين خفيفة ومتوسطة و خطيرة، عبارة عن كسور وكدمات وسجاحات، وعلى الفور تم عمل الإسعافات الأولية لهم، ويخضعون حالياً للملاحظة الطبية.

رئيس مدينة سفاجا: الانتهاء من مشروع المظلات

وفي سياق آخر، أكد اللواء ياسر شعبان، رئيس مركز ومدينة سفاجا، بدء أعمال التشطيبات النهائية لعملية إنشاء مظلات انتظار ركاب السيارات، وأوضح في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أنه تم إنشاء 34 مظلة خرسانية، بتصميمات ديكورية راقية، بتكلفة تبلغ 1.5 مليون جنيه، موزعة على كافة أنحاء المدينة، لمستخدمي السيارات الميكروباص، مؤكداً على تنفيذ أكثر من 90% من مراحل المشروع السياحي، وذلك بإقامة مجموعة من المظلات كاستراحات سياحية، واختيار مواقع المظلات في عدد من مناطق سفاجا.