العثور على عروس بحر نافقة على شواطئ سفاجا (صور)

عثر فريق تابع لمحميات البحر الأحمر على أنثى حيوان «عروس البحر» نافقة على أحد الشواطئ بمدينة سفاجا، تبين أنها صغيرة الحجم، من النوع الذي يُطلق عليه اسم «الدوجنج»، وعلي الفور تم تشكيل لجنة لفحص وبحث سبب نفوقها، وإعداد تقرير بالحالة.

العثور على عروس البحر نافقة بسفاجا

تلقت محميات البحر الاحمر إخطاراً يفيد بالعثور على كائن «الدوجنج»، المعروف باسم «عروس البحر»، نافقاً على أحد الشواطئ بمدينة سفاجا، وتم تشكيل لجنة من محميات البحر الأحمر ومعهد علوم البحار، لفحص البلاغ، بعد نقله جثة الحيوان النافق إلى معهد علوم البحار بالغردقة.

وتبين أن الكائن النافق أنثى صغيرة الحجم، بطول حوالي 145 سم، وبعرض 40 سم، وعرض الديل 45 سم، حيث قررت اللجنة تحنيط الجثة بمعرفة معهد علوم البحار، مؤكدةً أن سبب النفوق هو الاصطدام بجسم صلب أدى إلى وفاته، بعد كسر عظم جمجمة الرأس، وذلك طبقاً لما جاء في تقرير اللجنة.

البحر الأحمر يحتوي على كائنات بحرية نادرة

وتتميز محافظة البحر الأحمر باحتوائها على كائنات بحرية قد تكون فريدة من نوعها، وذلك لوفرة الغذاء لها على شواطئ المنطقة، حيث يضم البحر الأحمر مجموعة كبيرة من البيئات المحلية، التى ينفرد بها عن عالم البحار، مما أدى إلى تميزه بتوفير بيئة ملائمة للعديد من الكائنات البحرية المختلفة، من بينها حيوان «الدوجنج»، أو ما يطلق عليه السكان المحليون «عروسة البحر»، والصيادون يدعونه بالجلد.

وشهدت سواحل محافظة البحر الأحمر، خلال الفترة الأخيرة، نفوق عدد كبير من الكائنات البحرية من أنواع الدلافين والدوجنج، وغيرها.