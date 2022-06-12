سحب عينات من شحنة قمح فرنسي بميناء سفاجا للتأكد من صلاحيتها

قررت الجهات المختصة بميناء سفاجا البحري، اليوم الأحد، سحب عينات من شحنة القمح الفرنسي التي وصلت ميناء سفاجا، وذلك للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات العالمية بمعرفة الجهات المختصة بالميناء، وتم التأكد من صلاحية الشحنة وخلوها من الآفات والحشرات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.

ميناء سفاجا يستقبل 63 ألف طن قمح من فرنسا

واستقبل ميناء سفاجا السفينة وادي الكرنك المصرية الجنسية بحمولة 63000 طن قمح قادمة من فرنسا، لصالح هيئة السلع التموينية، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

ومن جانبه، تابع اللواء محمد عبد الرحيم رئيس هيئة مواني البحر الأحمر الإجراءات المتبعة لتفريغ الشحنة، وشدد على تذليل كل الصعاب والعقبات لسرعة نقل محتوى الشحنة من الميناء إلى الجهات المخصصة لها.

تداول 68139 طن بضائع بمواني البحر الأحمر

وفي سياق آخر، شهدت مواني البحر الاحمر نشاطا في حركة تداول الرحلات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث تم تداول 68139 طن بضائع عامة متنوعة، و278 شاحنة، و30 سيارة ملاكي، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 7 سفن.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 608 ركاب بمواني ها، وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 867 طن بضائع عامة ومتنوعة، و41 شاحنة، وسيارة، كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 67272 طن بضائع عامة ومتنوعة، و237 شاحنة، و29 ملاكي، وذلك بحسب بيان هيئة مواني البحر الأحمر.