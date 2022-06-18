أحمد فهمي في رسالة لـ موسيماني: شكرا على اللحظات الحلوة يا صديقي

وجّه الفنان أحمد فهمي، رسالة إلى بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد رحيله عن المارد الأحمر، وفسخ التعاقد مع النادي بالتراضي فيما بينهما، واصفًا إياه بصديقه العزيز، وذلك عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر».

موسيماني يرحل عن النادي الأهلي

ونشر أحمد فهمي، صورة تجمعه بصحبة موسيماني، عبر حسابه بـ تويتر، موجهًا له رسالة باللغة الإنجليزية، قائلًا: «شكرًا لك صديقي العزيز، شكرًا للحظات الحلوة التي منحتنا إياها، بالتأكيد سنلتقي مرة أخرى من جديد».

ويعرف عن الفنان أحمد فهمي، انتماؤه وعشقه الشديدان للنادي الأهلي، وكان ضمن فريق الناشئين بالنادي في طفولته تحت قيادة فوزي سكوتي ومفتي إبراهيم.

أحمد فهمي يصور فيلم مستر إكس

ويقوم أحمد فهمي، بتصوير فيلم مستر إكس، تمهيدًا لعرضه في السينما بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، ويشاركه البطولة زوجته الفنانة هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أسامة أوس أوس، محمود حافظ، رحاب الجمل، تأليف أمان التونسي، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد سويلم، إخراج أحمد رشيد.

ويسجل فيلم مستر إكس التعاون السينمائي الأول الذي يجمع بين أحمد فهمي وهنا الزاهد بعد زواجهما، وسبق وظهر ضيف شرف معها في إحدى حكايات مسلسل حلوة الدنيا سكر، الذي يعد أول بطولة مطلقة لها في عالم الدراما.

كما تنافس هنا الزاهد، في موسم أفلام عيد الأضحى، من خلال فيلم بحبك، مع تامر حسني وهدى المفتي وأحمد عزمي ومدحت إسماعيل الشهير بـ تيخا، الفيلم قصة وإخراج تامر حسني، والذي انتهى من تصويره منذ أيام.