أحمد فهمي: زميلي أحمد فهمي يضع صورتي على حساب الواتساب الخاص به

كشف الفنان أحمد فهمي، المطرب والممثل، أن تشابه الأسماء بينه وبين الممثل أحمد فهمي أدى إلى الكثير من المواقف الكوميدية، موضحًا أن الممثل وضع صورته عبر حسابه على تطبيق التراسل الفوري لمدة أكثر من سنة، معقبًا: «أنا مكنتش أعرف إنه حاطط صورتي على الواتساب بتاعه، فأنا لما عرفت حطيت صورته على حسابي».

مواقف كوميدية أخرى بسبب تشابه الأسماء

وتابع «فهمي»، خلال استضافته لكل من الفنان أحمد رزق، والفنان أحمد السعدني، في برنامجه «أحلى كلام» المذاع على قناة الحياة الفضائية مساء الجمعة: «في مرة عمل إنترفيو بدالي في مجلة ما، وأنا مرة اتفقت له على فلوس».

من جانبه، علق الفنان أحمد السعدني قائلًا: «أنا في مرة كنت ببعتله حاجة وبعدين لقيت صورتك، واتلخبطت وكنت همسحها بس بعدين اتأكدت إنه هو».

«جروب العنبر» الذي يجمع الفنانين

وكشف الفنان أحمد رزق، أن «الجروب» الذي يوجد عليهم أسرارهم معًا يطلقون عليه اسم «عنبر»، ويوجه به الكثير من الفنانين ومنهم محمد سلام ومصطفى خاطر، وبيومي فؤاد، وكريم محمود عبدالعزيز، وسليمان عيد، معقبًا: «هو فعلًا عنبر رسمي».

وأوضح أن هناك شروطًا لـ«العنبر»، ومنها أنه «مفيش كلام جد، ولازم يكون الكلام كله هزار ومفيش رقابة وهو جروب ملغم.. عنبر حقيقي يعني».