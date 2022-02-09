مؤلفة فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي: جديد ومختلف

كشفت مؤلفة فيلم «مستر إكس» أماني التونسي، اليوم، عن تفاصيل أول تعاون لها مع الفنان أحمد فهمي، مؤكدة أنه لا يوجد تشابه في الأحداث مع فيلم «أخطر رجل في العالم» لـ فؤاد المهندس، وفقا لبيان خاص من فريق عمل الفيلم.

يعد فيلم «مستر إكس» أول تعاون يجمع المؤلفة أماني التونسي، وأحمد فهمي معا، ومن المفترض أن يعرض بصيف 2022، وفقا لما أعلنه فهمي من خلال منشوره عبر «إنستجرام».

فكرة فيلم مستر إكس

وأضافت التونسي وفقا للبيان، أن فيلم «مستر إكس»، فكرته جديدة ومختلف عما قدمه فؤاد المهندس، ويدور في إطار كوميدي رومانسي.

وأكدت أنها تثق أن أحمد فهمي يقدم الدور بالشكل المطلوب وأكثر، مردفة أنه فنان جيد وله بصمة في السينما ويصنع لنفسه تاريخا مشرقا ومختلفا عن ممثلي جيله، متمنية له كل التوفيق.

وأشارت أماني، إلى أن ما حمسها لكتابة العمل، هو أن أحمد فهمي طلب منها التعاون سويا لأول مرة في عمل فكرته مختلفة عما يعرض بالسينمات، ورحبت بذلك وقبلت بالفكرة التي طرحها عليها ثم قامت بكتابتها.

بوستر فيلم مستر إكس

وتضمن «البوستر» الرسمي لفيلم «مستر إكس»، صورة لأحد فهمي يجلس على سيارة حمراء، وحوله 5 فتيات لم تظهر ملامحهن جيدًا.

وكانت أولى تجارب أماني التونسي، بالوسط الفني؛ من خلال كتابة سيناريو فيلم بين بحرين عام 2018.

وقدمت في عام 2019، سيناريو وحوار فيلم قصة حب، وكانت آخر أعمالها السينمائية مع حسن الرداد من خلال كتابتها سيناريو وحوار فيلم توأم روحي عام 2020.