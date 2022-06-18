 ضبط 1457 قضية تموينية: حجب سلع وبيع بأزيد من السعر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط «1457» قضية تموينية متنوعة من بينهم «2» قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات «12,600 طن سكر – مسلى – زيت، 2840 لتر زيت طعام»، «389» قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وبلغ إجمالى المضبوطات «47,993 طن دقيق أبيض – أرز - مكرونة – سكر حر – لحوم – أعلاف - دهانات – 42 عبوة سجائر».

وجرى ضبط «613» قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن «17قضية دقيق مدعم – 165 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 151 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 125 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 83 قضية توقف عن الإنتاج - 72 قضية متنوعة أخرى». وبلغ إجمالي المضبوطات «8 طن دقيق بلدى مدعم – 150 رغيف بلدى مدعم».

كما جرى ضبط «12» قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات: «1,900 طن سكر تموينى – 67,450 طن أسمدة مدعمة – 59453 لتر سولار» حيث بلغ إجمالى المضبوطات «134,993 طن – 59453 لتر سولار – 2840 لتر زيت طعام – 42 عبوة سجائر – 150 رغيف»

ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط «11» قضية بمضبوطات بلغت «138,670 طن أقماح محلية» أبرزها الآتى:

ضبط «قائد سيارة» حال سيره بمحافظة المنيا لتجميعه كمية قدرها «57,70 طن "أقماح محلية"» محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح نقل بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط «20 طن أقماح محلية» محظور تداولها خارج المنظومة بقصد حجبها عن التوريد تم تخزينها وحجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء .. بحوزة «مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص» بمحافظة سوهاج.

ضبط «30 طن أقماح محلية» محظور تداولها خارج المنظومة بقصد حجبها عن التوريد تم تخزينها وحجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء .. بحوزة «مالك مخزن لتجارة الحبوب» بمحافظة الدقهلية.

كما تم ضبط «16» قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ «133,560» طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط «11» قضية بمضبوطات بلغت «459 قطعة "148 قطعة صوتية – 124 قطعة ضوئية – 187 ملصق"».

نتائج جهود شرطة البيئة خلال 24 ساعة

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق مديريات أمن «كفر الشيخ – المنوفية – القليوبية».. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالى:-

حماية الثروة الزراعية الأعلاف الحيوانية والأسمدة

فى مجال حماية الثروة الزراعية الأعلاف الحيوانية والأسمدة والمبيدات الزراعية والأدوية البيطرية:

ضبط «6» قضايا «3 شركات– محل لتجارة الأعلاف – 2 مركز لبيع وتداول الأدوية البيطرية» وجميعهم بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ بمضبوطات بلغت «1500 عبوة أسمدة ومخصبات ومبيدات زراعية بدون ترخيص – 3280 عبوة أدوية بيطرية متنوعة بدون ترخيص وسارية الصلاحية».

ضبط «2» قضية «محل مبيدات ومخصبات زراعية- محل أعلاف حيوانية» بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن المنوفية بمضبوطات بلغت «270 عبوة مبيدات زراعية مختلفة الأحجام – 264 كيلو جرام أسمدة – 9 طن أعلاف حيوانية» جميعهم بدون ترخيص.

- ضبط «7 محال جزارة بنطاق مديرية أمن القليوبية» بمضبوطات بلغت «386,5 كيلو جرام مصنعات لحوم مجهولة المصدر والصلاحية وبدون بيانات ومذبوحة خارج المجزر» .

وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية جرى ضبط «19» قضية «صرف على مياه النيل – إلقاء المخلفات» بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ.

وفى مجال حماية منافع الرى والصرف جرى ضبط «12» قضية بالمخالفة لقانون الرى والصرف بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ.

وفى مجال حماية الثروة السمكية جرى ضبط «95» قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ.

حملات لضبط المخالفات البيئية بنطاق «القاهرة والدقهلية والبحيرة»

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملات مكثفة بالتنسيق مع فروع الإدارة بنطاق مديريات أمن «القاهرة – الدقهلية - البحيرة» والجهات المعنية لضبط السيارات التى تسبب إنبعاثات وأدخنة ضارة بالبيئة والمخالفات الواقعة على مجرى نهر النيل أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- فحص «82» سيارة ضُبط خلالها «21» سيارة غير مطابقة بالمخالفة لقانون حماية البيئة ، بنطاق مديرية أمن القاهرة.

- ضبط «6» قضايا «4 ورش لتصليح السيارات – مقهى – مطعم» بنطاق محافظة البحيرة لقيامهم بمخالفات «عدم وجود سجل بيئى – عدم وجود موافقة بيئية للنشاط – التخلص غير الأمن من المخلفات الصلبة – التخلص غير الأمن من المخلفات الخطرة "زيوت المحركات المتهالكة " – عدم إرتداء العاملين لمهمات الوقاية – عدم وجود ترخيص لمزاولة النشاط – عدم وجود شهادات صحية للعاملين».

- ضبط «92» قضية "صرف على مياه النيل – إلقاء مخلفات" على مجرى نهر النيل والمجارى المائية بنطاق مديرية أمن الدقهليةبالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.