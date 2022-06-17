انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق نشب بشقة في 6 أكتوبر

طلبت جهات التحقيق بالجيزة، تحريات المباحث حول حريق اندلع مساء أمس، داخل شقة سكنية كائنة بمدينة 6 أكتوبر، كما انتدبت عناصر الأدلة الجنائية، لمعاينة آثار الحريق، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، تمهيداً لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا من الأهالي، يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بالحي الثالث بمدينة 6 أكتوبر، على الفور توجهت قوة أمنية، مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث، لاحتمالية وقوع ضحايا أو مصابين، ليتبين صدق البلاغ، وجرى فرض كردون أمني لوقف امتداد النيران.

الحماية المدنية تدفع بـ3 سيارات إطفاء

ودفعت وحدة الحماية المدنية على الفور بـ3 سيارت إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، ولم يسفر الحادث عن وقوع مصابين.

المعاينة: الحريق ناتج عن ماس كهربي

وكشفت المعاينة الأولية التي قام بها رجال المباحث، عن أن الحادث ناتج عن ماس كهربي نتيجة تلف إحدى التوصيلات السلكية، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت باستدعاء عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم.