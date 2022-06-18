أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم السبت 18-6-2022

تناول العصائر والفاكهة الطازجة، خلال موجات الطقس الحار أمر لابد منه للحفاظ على ترطيب الجسم، ولهذا يحرص قطاع عريض على شراء أنواع بعينها لتناولها في صورتها الطبيعية أو تناولها كمشروب كونها تمد الجسم بالكثير من العناصر التي يحتاجها كفيتامين سي ودي وغيرها.

واليوم، السبت 18 يونيو، تقدم بوابة «الوطن» لقرائها ومتابعيها أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية وسوق العبور، وذلك في إطار سلسلة الخدمات اليومية المستمرة التي تقدمها على مدار الساعة.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

استقرت أسعار الخوخ اليوم ما بين 6.5 : 10 جنيهات للكيلو تختلف باختلاف المنطقة، فيما تراوح سعر البرقوق الأحمر ما بين 35 : 40 جنيهًا.

أما عن سعر البرقوق الأصفر بـ15 جنيها، ووصل إلى 20 جنيهًا في بعض المناطق، وسجل سعر كيلو الموز البلدي 10 جنيهات.

وبين 10 و15 جنيها تراوح سعر الكيلو من المشمش، فيما يباع التفاح البلدي بسعر يتراوح ما بين 6 : 8 جنيهات للكيلو، أما البطيخ فوصل متوسط سعر الكيلو إلى 5 جنيهات يختلف باختلاف المنطقة، وتباع القطعة الواحدة من 15 إلى 40 جنيها حسب الحجم، وأخيرا تراوح سعر كيلو العنب بأنواعه المختلفة البناتي والأحمر والأخضر ما بين 15 و20 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

واختلفت أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور عن مثيلاتها بالأسواق والمحلات الشعبية، إذ جاءت تفاصيل الأسعار على النحو التالي:

- يباع البطيخ سعر الواحدة من 21 : 28 جنيهًا.

- يباع المانجو من 7 : 22 جنيهًا «وفقًا لكل نوع».

- يباع خوخ بلدى عريشي من 3.5 : 7.5 جنيه.

- يباع الخوخ نكتارين من 4 : 6 جنيهات.

- يباع التفاح الأمريكي والإيطالي من 23 : 29 جنيهًا.

- يباع الكانتالوب من 3 : 4.5 جنيه.

- يباع العنب البناتي أصفر وأحمر من 3.5 : 7.5 جنيه.