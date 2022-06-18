بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص من عائلة واحدة في انقلاب سيارة بمطروح

أصيب 10 أشخاص من عائلة واحدة من مدينة الحمام بمطروح، إثر انقلاب سيارة ربع نقل خلال تنقلهم على طريق قرية العميد، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نُقلوا إلى مستشفى الحمام المركزي.

أسماء وحالات المصابين

واستقبلت مستشفي الحمام، اليوم السبت، مصابي حادث سيارة العميد، وهم جاد حمدي أحمد سليمان، 19 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وهبة عبدالحليم عبدالمالك خالد، 37 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفرحة سعيد عبدالماضي السيد، 18 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وزياد زكي حسن جمعة، 21 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وياسمين حمدي أحمد سليمان، 17 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالوجة والذراع الأيسر، ويوسف سعيد عباس، 13 سنة، مصاب بسحجات بالذراع الأيمن والأيسر.

كما اصيبت أيضًا تقى سعيد عبدالمعطى السيد، 17 سنة، بكدمات متفرقة بالقدمين، ومنى عبدالرحمن عبدالرازق أبوزيد، 37 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس، وأصيب عباس أحمد بسيوني أحمد، 21 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومنى سعيد عبدالمعطي، 15 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس.

الشرطة تعاين موفع الحادث

وانتقلت مباحث شركة الحمام وضباط إدارة المرور إلى موقع الحادث، بطريق العميد المتقاطع مع طريق إسكندرية مطروح الساحلي الدولي، وجاري فحص الحادث والتعرف على أسباب وقوعه، والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير للنيابة بالموقف، والتي تولت التحقيق.