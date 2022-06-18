تعرف على المستحقين للترقيات في يوليو 2022.. القانون يحصرهم بنصف مليون موظف

ينتظر مئات الآلاف من الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حلول شهريوليو2022، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للحصول على الترقيات التي يستحقونها، إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر إصدار القواعد التنفيذية للقرار وإطلاق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن الأحقية في الترقية من عدمه يوم 23 يونيو الجاري.

وتستعرض« الوطن» كافة التفاصيل الخاصة بمن يستحقون الترقيات في شهر يوليو 2022 وفقا، لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ، الذي سيتيح الفرصة ، تقريبا لأكثر من نصف مليون موظف الحصول على حقوقهم في الترقية مطلع السنة المالية الجديدة 2022-2023 .

الترقيات للموظفين المتواجدين في الوظائف التخصصية

ونصت مواد القانون فيما يتعلق بـ ترقيات الموظفين، أنَّه يجب مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها.

ونص قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ، على أن تكون الترقية للموظفين المتواجدين في الوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) الذين تتوافر فيهم شروط منها :

الامتياز شرط الحصول على الترقيات

- بيانات تقويم الأداء، وحصولهم على درجة الامتياز.

- تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بـ «الاختيار» في حدود النسب المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.

- تكون الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية بشرط الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز.

- إذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار، تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة.

- تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية، واشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

-إذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف في الجزء المتبقي إلى أول ترقية تالية.

- فيما يخص الترقية بالاختيار ، عند التساوي يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقا لما تقرره السلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوي يفضل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم في المستوى الوظيفي المرقى منه.

تجميد الترقيات للموقع عليهم عقوبات

- تتجمد الترقيات للموظفين الذي سبق وتم توقيع أي عقوبات عليهم ، قبل محو الجزاء الموقع عليهم.

جدير بالذكر، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتورصالح الشيخ قد أعلن عن موافقة مجلس الوزراء في 8 يونيو الجاري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع القرار المقدم من الجهاز لترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر إصدار القواعد التنفيذية للقرار، وإطلاق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن الأحقية في الترقية من عدمه يوم 23 يونيو الجاري.