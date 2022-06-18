عمر كمال يستعيد ذكريات البدايات: من السويس لأمريكا بفضل الله

حرص الفنان عمر كمال على استرجاع بداياته في الفن قبل تحقيق شهرة واسعة وذلك من خلال مشاركته بمنشور لجمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

شارك الفنان عمر كمال صورة عبر صفحته الخاصة تضمنت 3 لقطات في أماكن مختلفة، الأولى كانت لقطة له في بداياته قبل شهرته، والباقي في إحدى الدول الأوروبية بعد شهرته.

عمر كمال يسترجع ذكرياته

كمال حرص على وضع تعليق مناسب يعبر من خلاله عن الصورة التى شاركها مع جمهوره ووجه من خلالها الشكر لهم حيث قال: «من السويس لأمريكا وأوروبا بفضل الله ثم فضلكم عليا».

يذكر أن عمر كمال كان قد احتفل مؤخرا بنجاح كليبه الغنائي «أنتي قلبي» والذي وصلت نسبة مشاهدته عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب إلى 60 مليون مشاهدة وقدمه على طريقة الديو الغنائي مع المطربة شيماء مغربي .

أغنية «أنتي قلبي» هي من تأليف إسلام المصري وألحان عمر كمال وعلى صابر ومن توزيع إسلام ساسو.

وتقول كلمات الأغنية:

أنتي قلبي وربنا

نسيتيني العكننة

تخنقيني تعصبيني مش هتمشي من هنا

كل حاجهة ف دنيتي

أنتي أصلا ضحكتي

وبأمانة أنتي الأمانة

نفسي اخد فرصتي

وكان عمر كمال طرح مؤخرا فيديو كليب بعنوان «أنتي قطتي»، والذي تعاون فيه مع المطرب حمادة مجدي وحققت نجاحا كبيرا بمجرد طرحها، وهي من تأليف مصطفي حدوتة وألحان نادر زكي وتوزيع إسلام ساسو، وتقول كلمات الأغنية:

الكلام بصوتها أحلى من كل الكلام

السلام بإيديها يعتبر تعظيم سلام

الخصام معاها يبقى موت ومش خصام

عيب اللي يضايقها يبقى عيل مش تمام