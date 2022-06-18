قيمة قرض مستورة الجديد من بنك ناصر الاجتماعي.. يسدد على 3 سنوات

أعلن بنك ناصر الاجتماعي رفع الحد الأقصى لتمويل مشروع مستورة لمبلغ 50 ألف جنيه، ويسدد على 3 سنوات، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة.

يأتي مشروع مستورة ضمن مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يقدم بنك ناصر الاجتماعي تمويل مشروع، بعدما يحصل العميل «المرأة» الموافقة على جميع شروط المنح على أن يتراوح عمر المستفيدة ما بين 21 عامًا وحتى 60 عامًا، ويتم منح التمويل بأقل عائد مميز لتشجيع السيدات على بدء مشروعات خاصة بهم في جميع محافظات الجمهورية.

خطوات الحصول على قرض مستورة من بنك ناصر

- تقدم طالبة تمويل المشروع صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- تقديم الرقم التأميني للمقترضة.

- طلب الحصول على القرض من بنك ناصر الاجتماعي.

- بحث اجتماعي بمعرفة لجنة الزكاة أو الشؤون الاجتماعية.

- إيصال مرافق حديث.

قيمة التمويل وشروط مشروع مستورة

تترواح قيمه قرض مستورة بين 4 آلاف إلى 50 ألف جنيه.

- يشترط أن تكون العميلة الراغبة في الحصول على القرض مصرية الجنسية.

- السن لا يقل عن 21 عاما ولا يتجاوز 60 عاما عند المنح.

- تشترط السمعة الحسنة عن طريق الاستعلام الميداني.

- تقديم عروض أسعار بمستلزمات المشروع.