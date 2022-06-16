بنك ناصر: رفع الحد الأقصى لتمويل مستورة إلى 50 ألف جنيه على 3 سنوات

أكد بنك ناصر الاجتماعي أنه في إطار اهتمامه بالتمكين الاقتصادي للمرأة ومساهمته في توفير حياة كريمة لها، لتحقيق الاستقلالية وتحسين جودة الحياة لها، وحرصه على توفير شتى سبل الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية للمرأة المصرية، قرر البنك رفع الحد الأقصى لتمويل مستورة إلى 50الف جنيه ومد فترة السداد إلى 3 سنوات.

منح «قرض مستورة» في صورة مشروعات وليس مبالغ نقدية

وأشار البنك في بيان له، أنه يتم منح التمويل «قرض مستورة» في صورة مشروعات وليس مبالغ نقدية يتم الحصول عليها بعد استيفاء شروط المنح على أن يتراوح عمر المستفيدة ما بين 21 إلى 60 عاما ويتم منح التمويل بأقل عائد مميز لتشجيع السيدات على بدء مشروعات خاصه بهم.

وقال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، إن تمويل مستورة يعد من أنجح المبادرات المصرية التي تعتبر تحالف بين الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر والقطاع المصرفي ممثلا في بنك ناصر الاجتماعي لاستهداف المرأة المصرية، وإحداث نقلة في تحسين جودة الحياة والعمل على التمكين الاقتصادي حيث يعمل البنك على تمويل القادرات على العمل.

تمويل أكثر من 21 ألف مشروع

وأوضح أن المبادرة تم تطبيقها بالفعل على أرض الواقع في عام المرأة 2017، بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية، بتخصيص 250 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر للمبادرة حيث نجح البنك في تمويل أكثر من 21 ألف مشروع بمبلغ اجمالي 366 مليون جنيه تقريبا منذ بدء النشاط.

المشروعات التجارية تحتل الصدارة

وأشار عشماوي إلى أن تمويل مستورة نجح في تغطية كافة مشروعات التنمية حيث تنوعت الأنشطة ما بين مشروعات تجارية احتلت الصدارة في التنفيذ يليها في الإقبال على التنفيذ مشروعات الإنتاج الحيواني والمشروعات المنزلية والمشروعات الصناعية والمشروعات الخدمية.

وأوضح أن البنك يقدم مجموعة من الخدمات والإجراءات التي من شأنها إتاحة نماذج تنموية شاملة للمستفيدات من التمويل حيث يتم تقديم خدمات التدريب على إدارة المشروعات والتأمين والتسويق والتوزيع لضمان فرص أكبر لنجاح المشروعات الممولة، هذا بالإضافة الي توفير حسابات ادخارية متناهية الصغر للمستفيدات وتوفير كروت ميزة كما يوفر البنك خدمة الاشتراك في معارض ديارنا التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لضمان التسويق الفعال للعميلات.