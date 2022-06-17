5 فئات مستحقة لتمويل تأثيث شقة الزوجية من بنك ناصر.. شطب وادفع على 10 سنين

يسعى بنك ناصر الاجتماعي، إلى التواجد الفعال على أرض الواقع، من أجل المشاركة في التنمية المستدامة والمساهمة في سياسات التمكين الاقتصادي، بواسطة الإسهام في ما يسمى بتحقيق الشمول المالي، وطرح نماذج جاذبة للادخار متناهي الصغر، بمنتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الأسلامية، يأتي على رأسها المساعدة في إتمام تجهيز شقة الزوجية للمتزوجين حديثا، على ألا يتعدى تاريخ وثيقه الزواج، أو محضر الخطبة 7 سنوات.

تمويل تأثيث شقة الزوجية

مبادرة تمويل تأثيث شقة زوجية، من ضمن الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك ناصر، لعملائه، بهدف التخفيف من المعاناة التي يواجهها الشباب المقبلين على الزواج، من خلال منحهم تمويلا يساعدهم على تجهيز شقة الزوجية، بحسب قيمة الراتب أو المعاش بنسبة عبء دين 75%.

فئات التمويل والأوراق المطلوبة

يحق لموظفي الحكومة من العاملين بالقطاع العام، وأصحاب المعاشات، أو ورثه المعاشات، والعاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم، بالإضافة إلى أصحاب الأوعيه الادخارية، الحصول على تمويل تأثيث شقة الزوجية، من خلال التقدم بطلب الحصول على التمويل، مصحوباً بالأوراق التالية:

- الرقم التأميني لطالب التمويل.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- إيصال مرفق حديث.

- بيان مفردات الدخل.

- تقديم صورة وثيقة زواج أو محضر الخطبة للأخوة المسيحين.

ضمانات مطلوبة لقرض تأثيث شقة الزوجية

يلتزم طالب قرض تأثيث شقة الزوجية، بتقديم مجموعة من الضمانات، وفقا للفئة:

أولا: أصحاب المرتبات:

- تحويل الراتب أو قيمة القسط الشهري.

- تقديم ضامن من العاملين من جهة حكومية، أو وثيقة مخاطر عدم السداد.

- التأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

ثانيا: أصحاب المعاشات:

- الالتزام بتحويل المعاش على البنك، بالإضافة إلى الضمانات السابقة.

ثالثا: ورثة المعاشات:

- تحويل حصة وريث المعاش على البنك.

- تقديم وثيقة مخاطر عدم السداد.

- التأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

رابعا: العاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم:

- تقديم إقرار بالسداد النقدي.

- تقديم تعهد بتحويل مرتب عدد إثنين من الضامنين، تحت الطلب من جهة حكومية.

خامسا: أصحاب الودائع الادخارية:

- تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي.

- تجميد وديعة بكامل قيمة المديونية طوال فترة السداد.

- تقديم إقرار بالموافقة من العميل بالخصم من الوديعة وعائدها، دون الرجوع إليه.

مدة سداد القرض والغرامات

بحسب ما أعلنه بنك ناصر الاجتماعي، تصل مدة التمويل إلى 10 سنوات، على أن يتم احتساب غرامات التأخير، بنسبة 1.5% شهريا من قيمة القسط الشهري، بالإضافة إلى احتساب 1.5% مصاريف إدارية من قيمة التمويل، وتسدد نقدا قبل المنح.