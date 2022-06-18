توقعات باستقرار أسعار حديد التسليح رغم انخفاضها عالميا

قال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الحديد شهدت انخفاضات كبيرة عالميا، خلال الفترة الأخير، نظرا للظروف الحالية والتي أدت إلى انخفاض الطلب العالمي.

وأضاف الزيني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ أسعار الحديد العالمية تؤثر بشكل كبير على جميع الأسواق المنتجة والمستوردة للمواد الخام، حيث تقل تكاليف الإنتاج نظرًا لانخفاض الأسعار العالمية وأسعار المواد الخام.

وأشار رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إلى أنّ من المفترض أن تنخفض أسعار الحديد في السوق المصرية، خلال الوقت الحالي، نظرًا لانخفاض السعر العالمي.

مطالبات بخفض سعر الحديد لتحريك الأسواق

ولفت إلى أنّ من الممكن أن تتجه الشركات المصنعة إلى تثبيت أسعار الحديد المحلية، مطالبا المصانع بخفض الأسعار لتحريك حركة البيع للمواطنين، وهو ما سيزيد من الطلب على مواد البناء والحديد بشكل خاص.

وأوضح أنه خلال الفترة الأخيرة شهدت أسواق بيع مواد البناء انخفاضًا ملحوظًا، في الطلب على الحديد ومواد البناء، نظرا لارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم كله.

أسعار حديد التسليح

وأشار إلى أنّ أسواق الحديد تشهد ركودًا، خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل توقف الكثير من المواطنين على شراء المواد الخام، لارتفاع الأسعار الفترة الماضية، ما جعل الكثير من المقاولين وشركات التطوير العقاري، توقف أعمالها نظرًا لارتفاع الاسعار وانتظار انخفاض الأسعار العالمية.

ولفت إلى أنّ أسعار حديد التسليح أرض المصنع وصلت في الوقت الحالي إلى 177 ألفًا و500 جنيه للطن، وحتى 18 ألفًا و170 جنيهًا، وأشار أن أسعار المستهلم ترتفع عن ذلك السعر نظرا للمصروفات الخاصة بالنقل وغيرها من اللمصنع للمستهلك، حيث سجلت الأسعار للمستهلك مبلغ 17 ألفًا و700 جنيه للطن وحتى 18 ألفا و550 جنيهًا.