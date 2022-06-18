سعر طن الحديد والأسمنت اليوم للمستهلك في الأسواق بعد قرار «الفيدرالي»

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم للمستهلك، واحد من أبرز كلمات التي زادت عليها عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، خلال الدقائق القليلة الماضية، إذ إنّ هناك عددًا كبيرًا من المواطنين يحرصون بشكل يومي على متابعة الأسعار لارتباطه بالصناعة أو لكونهم يفكرون في الشراء، خلال الفترة المقبلة للبناء والتشييد سواء عقار سكني أو مبنى إداري وغيره.

وترصد «الوطن» سعر طن الحديد والأسمنت اليوم للمستهلك، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة للقارئ على مدار الساعة، والتي جاءت تفاصيلها على النحو التالي:

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم للمستهلك

اختلف سعر طن الحديد اليوم عن سعره أمس، حيث سجل ارتفاعًا ضئيلا، وذلك بفضل قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الاحتياطي لمعدل الفائدة لـ 75 نقطة، وسجل سعر الحديد الآتي:

- سعر حديد عز، سجل اليوم السبت 18801 جنيه.

- سعر حديد المصريين سجل اليوم 18070 جنيهًا.

- سعر حديد مصر ستيل سجل اليوم للطن الواحد نحو 18000 جنيه.

- سعر حديد السويس 18070 جنيهًا للطن.

- سعر حديد بشاي 18075 جنيهًا.

- سعر حديد العشري 18000 جنيه.

- سعر حديد الجيوشي وصل اليوم ليسجل نحو 17900 جنيه للطن.

- سعر الحديد الاستثماري، سجل الطن 18252.62 جنيه.

- سعر حديد الجارحي سجل اليوم للطن الواحد نحو 17850 جنيهًا .

- سعر حديد عنتر سجل اليوم نحو 17500 جنيه .

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

وعن أسعار الأسمنت اليوم 18 يونيو، فسجل أسمنت النصر 1480 جنيها للطن الواحد، فيما شهد سعر أسمنت السويس نحو 1370 جنيها للطن، والأسمنت الرمادي 1353.45 جنيها، ووصل سعر طن الأسمنت أرض المصنع الأسمنت المسلح 1550 جنيهًا للطن، وقنا 1340 جنيها للطن، أسمنت السويدي أرض المصنع 1350 جنيهًا للطن، والمخصوص 1380 جنيهًا، والممتاز 1480 جنيهًا، وحلوان 1390 جنيهًا للطن.