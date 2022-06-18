الإسكندرية تعلن انتهاء كافة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة 

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات التنفيذية في المحافظة بضرورة الاستعداد الجيد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 / 2022، التي من المقرر لها أن تبدأ في 20 يونيو الجاري وتنتهي في 21 يوليو المقبل.

ووجه المحافظ بضرورة الالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام لجان الثانوية العامة يوميا، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة، وتوفير بيئة امتحانية ملائمة لأبنائنا الطلاب، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان يوميا ومراعاة التباعد الاجتماعي الآمن.

ومصادرة مكبرات الصوت

وشدد «الشريف» على رؤساء الأحياء بضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس، والاستمرار في عمل حملات على الباعة الجائلين، ومصادرة مكبرات الصوت المتسببة في الازعاج، مؤكدًا على الالتزام بكافة التعليمات التي أعلنتها الوزارة سواء فيما يختص بالطلاب أو فيما يختص بمراقبي ومشرفي اللجان وذلك لضمان سير الامتحانات بالشكل الصحيح.

عدد المتقدمين للامتحان

من جانبها، أوضحت نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم أن عدد المتقدمين للامتحان بمحافظة الإسكندرية بلغ 49683 طالبًـا، منهم 20526 للشعبة الأدبية و26947 للشعبة العلمية، و2210 دولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام 135 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثماني.

وجهزت تعليم الإسكندرية، 31 استراحة بجميع الإدارات منها 21 استراحة للرجال و10 استراحات للسيدات وتم توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة لزملائنا رؤساء اللجان.

وأشارت وكيل المديرية، إلى أنه تم التشديد على مشرفي اللجان بضرورة دخول الطلاب للجان دون أية أجهزة إلكترونية «هواتف محمولة، سماعات»، وتأكيد الملاحظين على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه يوميا وعدم الخروج به من اللجنة، واستخدام العصا الإلكترونية أثناء دخول الطلاب، وداخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات والتركيز على الديسكات، وذلك للمحافظة على انضباط وحسن سير العملية الامتحانية.