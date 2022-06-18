هل يوجد دور ثاني للصف الأول الثانوي 2022؟.. وزير التعليم يُجيب

أجاب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تساؤل هل يوجد دور ثاني للصف الأول الثانوي 2022؟ بالتأكيد، حيث إذ إنّ من المقرر أن تبدأ المديريات التعليمية بالتنسيق مع الإدارات ومدارس المرحلة الثانوية، والاستعدادات للامتحانات والتي تعقد بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2022.

هل يوجد دور ثاني للصف الأول الثانوي 2022؟

قال الدكتور طارق شوقي، إنّ الوزارة قررت عقد امتحان دور ثاني للصف الأول الثانوي 2022 للطلاب الحاصلين على أقل من 50% في مادة أو أكثر.

تفاصيل امتحان الدور الثاني للصف الأول الثانوي 2022

وأعلن «شوقي»، تفاصيل امتحان الدور الثاني للصف الأول الثانوي 2022، حيث أرسلتها الوزارة للمديريات والإدارات التعليمية في خطاب محدد، بحيث تعقد الامتحانات ورقياً في منهج الفصل الدراسي الثاني فقط وموحدة على مستوى كل إدارة تعليمية.

ويتولى الموجه الأول لكل مادة في الإدارة التعليمية وضع امتحان الدور الثاني للصف الأول الثانوي 2022، وفق الضوابط التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

« س و ج».. كل ما تريد معرفته عن امتحان الدور الثاني لطلاب الثانوي

من يحق له دخول امتحان دور ثاني؟

- يؤدي امتحان الدور الثاني أي طالب حصل على مجموع أقل من 50% في أي مادة.

هل يقتصر دخول امتحان الدور الثاني على مادتين فقط؟

- يؤدي الطالب امتحان الدور الثاني في أي مادة حصل فيها على أقل من 50% مهما كان عددها.

هل يشمل امتحان الدور الثاني منهج الترمين؟

- امتحان الدور الثاني يعقد في مقرر الفصل الدراسي الثاني فقط.

وماذا عن ضوابط النجاح في الدور الثاني؟

- يشترط نجاح الطالب في امتحان الدور الثاني الحصول على 50% فأكثر.

متى تبدأ امتحانات الدور الثاني؟

- تبدأ الامتحانات عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

أين تعقد الامتحانات؟

- تُعقد الامتحانات في المدارس الإعدادية أو الثانوية التى لا تستخدم في امتحانات الثانوية العامة.

فيما أكدت مصادر بالمديريات التعليمية، أنه تم توجيه مدارس المرحلة الثانوية، بإعداد حصر شامل لجميع الطلاب والطالبات الذين يحق لهم دخول امتحان الدور الثاني، موضحة لـ«الوطن»، أنه سيتم التنبيه على الموجهين بوضع الامتحان وفق مواصفات الورقة الامتحانية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.