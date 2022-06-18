عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022.. اعرفها في كل مادة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022، في مختلف المواد الدراسية للشعبتين العلمية والأدبية بالتزامن مع قرب انطلاق الامتحانات والتي تبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 26 يونيو ورقياً في المدارس بنظام البابل شيت في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022

وحصلت «الوطن» على عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

درجات المواد الأساسية

اللغة العربية

- عدد الأسئلة 60 سؤال

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 40 سؤال

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجتان 20 سؤال

اللغة الأجنبية الأولى

- إجمالي عدد الأسئلة 40 سؤال

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 30 سؤال

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 10 أسئلة

اللغة الأجنبية الثانية

- إجمالي عدد الأسئلة 33 سؤال

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 26 سؤال

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 7 أسئلة

مواد أساسية على شعبة علمي علوم وعلمي رياضة

الفيزياء

- إجمالي عدد الأسئلة 50 سؤال

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 40 سؤال

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 10 أسئلة

الكيمياء

- إجمالي عدد الأسئلة 50 سؤال

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 40 سؤال

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 10 أسئلة

مواد أساسية على شعبة علمي علوم مادة الأحياء

- إجمالي عدد الأسئلة 50 سؤال

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 40 سؤال

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 10 أسئلة

الجيولوجيا وعلوم البيئة

- إجمالي عدد الأسئلة 50 سؤال

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 40 سؤال

- عدد الأسئلة كل سؤال درجتين 10 أٍسئلة

مواد أساسية على شعبة علمي رياضة الديناميكا

- إجمالي عدد الأسئلة 25 سؤال

- عدد الأٍسئلة لكل سؤال درجة 20 سؤال

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 5 أسئلة

التفاضل والتكامل

- إجمالي عدد الأسئلة 25 سؤال

- عدد الأٍسئلة لكل سؤال درجة 20 سؤال

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 5 أسئلة

الجبر والهندسة الفراغية

- إجمالي عدد الأسئلة 25 سؤال

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 20 سؤال

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 5 أسئلة

الإستاتيكا

- إجمالي عدد الأسئلة 25 سؤال

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 20 سؤال

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 5 أسئلة

مواد أساسية على الشعبة الأدبية

الجغرافيا

- إجمالي عدد الأسئلة 50 سؤال

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 40 سؤال

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 10 أسئلة

التاريخ

- إجمالي عدد الأسئلة 50 سؤال

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 40 سؤال

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 10 أسئلة

علم النفس والاجتماع

- إجمالي عدد الأسئلة 50 سؤال

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 40 سؤال

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 10 أسئلة

الفلسفة والمنطق

- إجمالي عدد الأسئلة 50 سؤال

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 40 سؤال

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 10 أسئلة

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن عدد درجات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 410 درجة مثل العام الماضي، مؤكدة على الطلاب بأنه سيتم تسليمهم كتيب مفاهيم أثناء الامتحان وغير مسموح الكتابة عليه.