المكسيك تقضي على ذبابة الفاكهة بالطاقة النووية.. ضمن أكثر الآفات فتكا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» توصلها لتقنية باستخدام الطاقة الذرية للقضاء على ذبابة الفاكهة والتي تعد أخطر الآفات الزراعية على الفاكهة، وذلك بإحدى الولايات بالمكسيك، والتي ظهرت فيها الآفة بشكل كبير وخطير في الآونة الأخيرة.

أضافت «الفاو» في تقريرها أن المركز المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية للتقنيات النووية في الأغذية والزراعة، استجاب لطلب المكسيك وساعد السلطات الوطنية المعنية بحماية النباتات في إعداد وتنفيذ خطة العمل الطارئة والتي تستخدم تقنية الحشرة العقيمة لأحتوائها والقضاء عليها.

التقنية تقوم على استخدام أشعة جاما

أوضحت المنظمة أن التقنية تقوم على استخدام أشعة جاما وتعريض ذكور ذبابة الفاكهة لإشعاع يصيبها بالعقم دون التأثير على النشاط الجنسي للذكر وذلك يمنعها من التناسل وتلقيح الإناث، ثم يتم إطلاقها في الطبيعة كي تتكاثر مع الإناث دون التوالد مما يحد من أعدادها في غضون أشهر قليلة حيث تعد تلك التقنية أكثر طرق مكافحة الآفات مراعاة للبيئة.

وقالت ماريتزا جودان، مديرة برنامج ذبابة الفاكهة الوطني في الإدارة الوطنية للصحة وسلامة الغذاء وجودته في المكسيك إن ذبابة فاكهة البحر الأبيض المتوسط كانت في الماضي تشكل تهديدًا كبيرًا لقطاع البستنة في المكسيك، وهو ما دفعنا لإعداد برامج واسعة النطاق من أجل دحرها واحتواء انتشارها على طول الحدود الجنوبية للبلاد.

أحد أكثر الآفات الحشرية فتكا وانتشارا

وتعتبر ذبابة البحر المتوسط أحد أكثر الآفات الحشرية فتكًا وانتشاراً في جميع أنحاء العالم، حيث تضع بيوضها في الفاكهة والخضر، وبعدما تفقس البيوض تتغذى اليرقات على الثمرة من الداخل، وتشترط العديد من دول العالم خلو الفاكهة من ذبابة الفاكهة، وفي حالة تفشي هذه الآفة يتم فرض قيود حجرية صارمة على تجارة الفاكهة والخضار وهو ما يتسبب في عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة على البلد المصدّر، وتعد وسائل مكافحة ذبابة الفاكهه مكلفة ومضرة للمحاصيل بشكل كبير.

ويعد استخدام الحلول النووية في مكافحة الآفات من بين المجالات التي تتعاون فيها منظمة الأغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث يعمل هذا البرنامج المشترك على تطوير ودعم استخدام التكنولوجيا النووية والتكنولوجيا المتعلقة بها بشكل آمن ومناسب في مجال الأغذية والزراعة، الأمر الذي يسهم في تحقيق الأمن الغذائي العالمي واستدامة التنمية الزراعية في جميع أرجاء العالم.

وتنتشر ذبابة الفاكهه في مصر بشكل كبير وتؤثر على زراعات الفاكهة والخضر وتؤثر على نفاذ الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الدولية.