الفاو: ارتفاع أسعار الحبوب بنسبة 23% خلال عام واحد بسبب أزمة «البحر الأسود»

أكد الدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بمنظمة الزراعة والغذاء التابعة للأمم المتحدة «فاو» أن اعتماد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على منطقة البحر الأسود للحصول على الغذاء ووقوع حرب هناك تسبب في فجوة كبيرة جدًا في تمويلات الغذاء الأساسية لكثير من الدول، لافتًا إلى أن مصر تعتبر أكبر مستورد في هذه المنطقة من حيث الكميات في جميع أنحاء الحبوب.

وأشار الواعر خلال لقائه مع الإعلامية إنجي القاضي في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، إلى أن زيادة أسعار الحبوب لم تحدث منذ عام 2008 والذي شهد الأزمة المالية العالمية، لافتًا إلى أن الأسعار في زيادة مستمرة، مشددًا على ان مؤشرات أسعار الفاو للمنتجات الغذائية تشهد زيادة مستمرة وأن هذا الشهر شهد زيادة عن الشهر الماضي مؤكدًا أنه من المتوقع ان ينخفض الإنتاج أيضًا.

نسبة الزيادة بلغت 23%

ولفت الواعر إلى أن نسبة الزيادة في أسعار الحبوب بلغت 23% خلال عام واحد، معتبرًا أنها زيادة كبيرة جدًا خلال عام واحد، «هذه الارتفاعات لم تحدث أبدًا في فترة قصيرة وإحنا متوقعين الزيادة اللي حصلت».

وأكد الواعر إلى أن مشكلة كورونا تسببت في انقطاع وتذبذب سلاسل إمداد الحبوب وزيادة تكلفة الإنتاج والنقل والتأمين رغم توافر الإنتاج وتوافر السلع في الأسواق وأنه فور بداية التعافي من آثار ظاهرة كورونا ظهرت أزمة البحر الأسود وهذه الحرب التي ألقت بظلالها على المنطقة بالكامل وتوقف الإمدادات على المنطقة.