منظمة الفاو: ارتفاع أسعار اللحوم وتراجع الألبان المجففة عالميا

أكدت منظمة الأغذية والزراعة الفاو انخفاض مؤشر المنظمة لأسعار منتجات الألبان بنسبة 3.5%، وسجلت أسعار الحليب المجفف تراجعا عن المنتجات الأخرى؛ بسبب عدم وجود يقين في السوق العالمية واستمرار حالات الإقفال في ظل جائحة كورونا «كوفيد-19» في الصين.

وأوضحت الفاو أن هناك معدلات قوية لمبيعات التجزئة على مستوى العالم، وطلبا مرتفعا من المطاعم في بلدان النصف الشمالي للكرة الأرضية، مع عدم هبوط لأسعار الأجبان بشكل أكبر؛ وذلك رغما عن ضعف الطلب العالمي على استيراد الأجبان.

انخفاض أسعار الزبدة بسبب ضعف الطلب على الواردات

وانخفضت أسعار الزبدة بسبب ضعف الطلب على الواردات منها، وسط تحسن الكميات المتاحة القابلة للتصدير، كما انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر في الأسواق الدولية بنسبة بلغت 1.1% لشهر مايو الماضي عن شهر أبريل.

وساعد المحصول الوفير في الهند على رفع سقف التوقعات من الكميات المتاحة على الصعيد العالمي، وأدى ضعف الريال البرازيلي مقابل الدولار الأمريكي لانخفاض أسعار الإيثانول، وبالتالي انخفاض أسعار السكر العالمية كذلك.

ارتفاع قياسي في أسعار اللحوم خلال مايو

وفيما يتعلق باللحوم سجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة، ارتفاعًا قياسيًا جديدًا، وزاد بنسبة 0.6% في مايو، على الرغم من تسجيل المنظمة لاستقرار في الأسعار العالمية للحوم الأبقار وانخفاض أسعار لحوم أخرى.

وأشارت المنظمة إلى أن هذا الصعود كان مدفوعا بالزيادة الحادة في الأسعار الدولية للحوم الدواجن، بسبب تعطل سلسلة الإمدادات في أوكرانيا، والإصابات الأخيرة بإنفلونزا الطيور في عدد من دول العالم وسط الارتفاع القوي للطلب في أوروبا والشرق الأوسط على لحوم الدواجن واللحوم الحمراء.

ارتفاع أسعار اللحوم في مصر مع قرب عيد الأضحى

وفي مصر سجلت أسعار اللحوم ارتفاعا في الأسعار مع اقتراب عيد الأضحى، وسجل سعر الكيلو جرام من اللحوم السودانية الطازجة اليوم 120 جنيهًا والبلدية بين 150 و200 جنيه، وسجل سعر الكيلو جرام من اللحوم الضأن المجمد 75 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد 90 جنيهًا.