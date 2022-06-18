بسبب السيارة والعري.. غضب أردني من محمد رمضان

ردود أفعال متباينة أثارها الفنان محمد رمضان بعد حفله في مدينة العقبة بالأردن، مساء أمس، لدى الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، وبدأ الجدل منذ اللحظة الأولى التي دخل فيها رمضان على المسرح داخل سيارة فارهة طراز «لامبورجيني» مطلية بالذهب، على أنغام أغنية «ثابت».

وقدم محمد رمضان خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الغنائية وصاحبها استعراضات راقصة على المسرح، حيث غير ملابسه أكثر من مرة، وارتدى الزي الشعبي الأردني، ووجه التحية إلى ملك الأردن وللعائلة الحاكمة، ومازح الجمهور، وقال لهم إنه حصل على تصريح من الحكومة حتى يقوم بالغناء على مدار 48 ساعة متواصلة، وسيوزع مشروبات الطاقة على الحضور لتزيد من حماسهم.

محمد رمضان يدخل بالسيارة على مسرح حفله بالأردن

محمد رمضان يدخل المسرح بسيارة ويعلق : ماخذين إذن من الحكومة.! ????#الأردن pic.twitter.com/zgjAoGTKJr — رأفت الزعبي (@7PRrKeS07WXEUtk) June 17, 2022

الجمهور الأردني يهاجم محمد رمضان: «شو الفن اللي بيقدمه على المسرح»

وآثار دخول محمد رمضان بالسيارة على المسرح، سخرية وانتقادات من قبل البعض، حيث علق أحد حضور الحفل في تغريدة على «تويتر»، قائلا: «كان بإمكان محمد رمضان يدخل بطيارة مثلا على المسرح، بس لا هو اختار البساطة ودخل بسيارة عادية»، كما وصلت حالة الاستياء إلى أقصاها بسبب ظهوره عاري الصدر، وهو ما انتقده البعض، معلقا: «هو محمد رمضان ما يعرف يغني وهو لابس زي البشر؟ لازم يتشلح عشان الأجواء تصير خاثرة وحماس».

ولم تتوقف الانتقادات عند هذا الحد، حيث انتقد البعض ظهوره بأكثر من «لوك»، خلال الحفل، «كأنه حفلة محمد رمضان عبارة عن عرض أزياء»، وأضاف آخر: «قال محمد رمضان جايب الأواعي الصيفي والشتوي؛ حد ممكن يفهمنا شو سر الطرزان اللي عايش فيه»، وتابع ثالث: «شو الفن اللي بقدمه محمد رمضان على المسرح؟ أنا شخصيًا ما شفت غير صريخ واستعراض مبتذل وكلام أغاني سخيف دون محتوى هادف.. الجمهور أغلبه معزوم من شخصيات عامة كنوع من التشجيع والبعض الآخر عبارة عن مجموعة بتحب الاستعراض على السوشال ميديا فقط».