إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار حملات الرصد والمتابعة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وجهات الولاية.

إزالة كافة أشكال التعديات

وأشار محافظ أسيوط، في بيان، اليوم السبت، إلى أنّ الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح، نظمت حملة برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز لإزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بالقرى التابعة للمركز.

وأسفرت الحملة عن إزالة وإيقاف 2 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرية الواسطى، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط 2 حالة تعد على أرض زراعية ومخالفات بناء بقرية جرف سرحان.

رصد ومتابعة وإزالة أية تعديات

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالنزول ميدانيا لرصد ومتابعة وإزالة أية تعديات جديدة في مهدها على الفور، فضلا عن إزالة كافة التعديات السابقة لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة ومصادرة المعدات المستخدمة في المخالفة والمواد المستخدمة في البناء، لافتًا إلى أن التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارًا للثروة القومية للدولة.

وأكد أن جهود كافة الأجهزة المحافظة مستمرة لإيقاف هذه المخالفات وتلك التعديات؛ حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين من خلال تطبيق القانون بكل حسم حيال المخالفين.